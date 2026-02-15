Sin pistas de Nancy Guthrie: lo que se sabe de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie

Se cumplen dos semanas desde la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la reconocida periodista Savannah Guthrie, quien también es presentadora del programa “Today”.

Su familia y las autoridades mantienen la búsqueda en Tucson, Arizona, mientras la investigación sigue sumando pistas clave.

¿Qué se sabe de la desaparición de Nancy Guthrie?

Nancy fue vista por última vez la noche del 31 de enero, tras una cena familiar en su residencia en Catalina Foothills, cerca de Tucson.

Las alertas comenzaron cuando al día siguiente, la mujer de 84 años no se presentó a la iglesia, por lo que sus familiares acudieron al domicilio para solo encontrar manchas de sangre.

Dentro de las primeras investigaciones, se sabe que la policía encontró rastros de ADN de una persona desconocida, por lo que se ha descrito como un posible secuestro.

“La altura y la mochila son muy buenas pistas. Y lo que hará el FBI es empezar por lo posible: cuántas mochilas se vendieron y cuándo” indicó Joshua Skule, exsubdirector ejecutivo del FBI para inteligencia.

VIDEO: FBI divulga imágenes de supuesto secuestrador de Nancy Guthrie

El FBI y el departamento del Sheriff del condado de Pima divulgaron videos de seguridad, donde se observa a un individuo enmascarado y armado en la entrada de la casa de Nancy. Las imágenes fueron captadas el mismo día en que desapareció.

En uno de los videos se ve que el sujeto levanta una mano hacia la cámara de seguridad; en otra, sostiene una linterna con la boca mientras utiliza vegetación del jardín para cubrir el lente y bloquear la vista.

Además, se recolectaron guantes y otros objetos para análisis forense, aunque algunos retrasos han generado tensiones entre laboratorios locales y federales.

“Una vez que el condado de Pima terminó con lo que podía hacer internamente en su laboratorio, recurrieron a este otro laboratorio para hacer cosas que iban más allá, creo” explicó Tiffany Roy, forense.

Hasta ahora ningún sospechoso ha sido arrestado, aunque se han interrogado personas de interés y se investiga un vehículo localizado cerca de la zona.

Ofrecen recompensa para la búsqueda de Nancy Guthrie

La recompensa por información sobre su paradero aumentó a 100 mil dólares, y la familia hace un llamado urgente a quien tenga datos que los comparta.

A dos semanas de la desaparición, la comunidad sigue conmovida y la investigación continúa activa. Con autoridades trabajando sin descanso para traer a Nancy Guthrie de regreso a su hogar.