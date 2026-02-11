Cuba al borde del colapso: crisis de combustible, vuelos cancelados y voces silenciadas

Cuba atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente; la combinación de escasez de combustibl e, cancelación de vuelos internacionales, represión política y abandono de aliados clave, enciende las alertas dentro y fuera de la isla caribeña. Mientras el régimen comunista se aferra al poder, la vida cotidiana de los ciudadanos se deteriora aceleradamente.

Las calles semivacías, las gasolineras desiertas y el regreso de medios de transporte alternativos como los bicitaxis se han convertido en postales habituales de La Habana y otras ciudades del país. La crisis energética ya paralizó gran parte de la actividad económica y social, afectando desde el transporte público hasta el turismo, uno de los últimos pilares de ingreso para la isla.

Isla a la deriva...



El régimen cubano enfrenta su momento más difícil entre el desabasto total de combustible, el aislamiento internacional y una represión que ya no puede silenciar las críticas al fracaso de su modelo político.



Raziel Cruz con la información en…

¿Qué está pasando con los vuelos y el turismo en Cuba?

De acuerdo con reportes de medios internacionales y testimonios de viajeros, al menos tres aerolíneas canadienses han suspendido vuelos hacia Cuba , a las que se suma una aerolínea venezolana, en medio de la falta de garantías operativas y de combustible.

El impacto ya se siente en aeropuertos y hoteles: “No nos garantizan el regreso. Y no sabemos ahora qué vamos a hacer”, relató un turista europeo que tenía previsto viajar a La Habana. De hecho, la incertidumbre ha provocado cancelaciones masivas, además de un freno a la llegada de visitantes desde América y Europa.

La dictadura de #Cuba imputó a los activistas del grupo El4tico: “Es una muestra del estado de paranoia en el que está el régimen”.



Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, confirmó a Infobae que Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas…

Represión y silencio: ¿qué pasó con el colectivo “El 4tico”?

En paralelo al colapso económico, la represión política se mantiene como una constante. La desaparición de influencers del colectivo “El 4tico” ha generado preocupación entre activistas y defensores de derechos humanos.

“Sé bien que alzar la voz en este país no es gratis”, advirtió Kamil Zayas, integrante del colectivo. Por su parte, Ernesto Ricardo Medina fue contundente al señalar que: “el principal responsable del estancamiento, la pobreza y la falta de desarrollo en Cuba es el propio modelo económico y la gestión política interna”.

¿Los aliados comienzan a abandonar a La Habana?

Otro golpe llegó desde Centroamérica; Nicaragua canceló de forma repentina la exención de visa para ciudadanos cubanos, complicando aún más la movilidad y los planes de miles de personas. “Hay gente que ya compró boletos y ahora no sabe si podrá viajar”, explicó Katzurra Álvarez, residente en la isla.

Mientras algunos gobiernos buscan enviar ayuda humanitaria, otros se distancian discretamente, dejando al régimen cada vez más aislado.

Cuba, la estafa de la revolución y el mito del embargo

Cuba es un país que resiste… pero agoniza

“La situación del combustible es caótica. Antes había 40 o 50 coches; ahora solo cuatro o cinco”, resumió un taxista loscal, la frase refleja una realidad innegable: el colapso se respira en el aire.

La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿cuánto más puede resistir Cuba antes de un punto de quiebre definitivo?