Orden del Águila Azteca a Díaz-Canel: la condecoración que desató críticas en México

El 11 de febrero de 2023, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, otorgó la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la máxima distinción que el Estado mexicano concede a una persona extranjera.

La decisión provocó una amplia discusión pública debido al contexto político y social que atraviesa la isla caribeña, así como a los señalamientos internacionales en materia de derechos humanos.

¿Qué es la Orden del Águila Azteca?

La Orden Mexicana del Águila Azteca es el reconocimiento más alto que el Gobierno de México entrega a extranjeros por servicios destacados prestados a la nación o a la humanidad. La condecoración se otorga en distintos grados, siendo el de collar uno de los más altos.

En el acto protocolario se leyó el acuerdo oficial donde se indicó que se concedía la distinción al “excelentísimo señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba ”.

Contexto político y críticas sobre la condecoración a Díaz-Canel

La entrega generó cuestionamientos por parte de sectores críticos que consideran que el gobierno cubano enfrenta acusaciones internacionales relacionadas con:

Restricciones a libertades civiles

Presos por motivos políticos

Represión de protestas sociales

Organizaciones como Prisoners Defenders han documentado presuntos casos de detenciones y desapariciones forzadas tras las manifestaciones antigubernamentales de 2021.

Además, Cuba ha sido señalada por organismos internacionales por los desafíos económicos que enfrenta, entre ellos escasez de alimentos, desempleo y migración creciente.

Alejandro Morejón, trabajador del sector turístico en la isla, ha descrito la situación económica como compleja: “Es terrible… No tenemos garantizado nada, todo va deteriorándose”.

Relación México-Cuba

El Gobierno de México ha sostenido históricamente una política de no intervención y de cooperación diplomática con Cuba. Durante la administración de López Obrador, la relación bilateral incluyó intercambios en materia de salud, educación y cultura.

Para el Ejecutivo mexicano en ese momento, la condecoración representó un gesto diplomático de reconocimiento a la relación histórica entre ambas naciones.

La fecha del 11 de febrero de 2023 quedó marcada en el debate político nacional como un momento que dividió opiniones. Mientras simpatizantes defendieron la decisión como parte de la soberanía diplomática mexicana, detractores consideraron que el reconocimiento resultaba contradictorio frente a los reportes sobre la situación interna en Cuba.