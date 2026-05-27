Vinculan a proceso a regidor de Morena en Ahome, Sinaloa, por violencia familiar

El regidor de Morena en Ahome, Sinaloa, José Trinidad "N", fuevinculado a proceso el pasado lunes 25 de mayo por violencia familiar luego de que su exesposa Valeria presentara pruebas físicas y psicológicas que respaldan la acusación.

El político labora actualmente en el ayuntamiento de Ahome y, a pesar de los fuertes señalamientos, autoridades del mismo declararon que este sigue en funciones.

¿Qué pruebas se presentaron contra el regidor?

La vinculación a proceso del regidor ocurrió tras desahogarse las primeras pruebas coordinadas por la Fiscalía General del Estado. Las pruebas que prpesentó Valeria fueron en base a dictámenes periciales y testimonios de haber sido víctima de violencia física y emocional por pare del político morenista.

Restricciones legales: Prohibido salir de Sinaloa

Al término de la primera sesión, el juez de control determinó que existían los elementos necesarios para dar continuidad al proceso de justicia. Como parte de las medidas cautelares aplicadas, el juez determinó la prohibición estricta para que el funcionario abandone el territorio del estado de Sinaloa y ordenó restricciones de distancia que le impiden acercarse a la víctima o a su domicilio.

Regidor con proceso judicial activo sigue en funciones

Respecto a la continuidad del trabajador en el ayuntamiento, el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano, emitió una postura oficial ante los medios de comunicación. El presidente municipal aclaró que su administración no ha recibido ningún documento oficial emitido por el Poder Judicial que le ordene destituir al regidor o suspender sus derechos políticos laborales.

Cabildo se mantiene sin solicitud de licencia

Menéndez de Llano detalló además que, hasta el momento, José Trinidad “N” tampoco ha presentado de manera voluntaria ninguna solicitud de licencia temporal para separarse del cargo.

Debido a esto, el político de Morena puede seguir recibiendo sueldo y asistiendo a las sesiones de cabaildo suscitadas en el ayuntamiento municipal.

📢⚖️ Regidor de Morena en #Ahome fue vinculado a proceso por presunta vi0l3nc14 familiar. 👇 #VIDEOhttps://t.co/IWXyWWiiQ6 — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) May 27, 2026

Fiscalía tendría que dar seguimiento a las medidas de protección

La Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía local tendría que asignar personal para monitoriear el cumplimiento de las resrtricciones impuestas al acusado y garantizar con ello la seguridad de Valeria.

Las investigaciones continuarán con la recopilación de entrevistas y pruebas, con las cuales se definirán las resoluciones del caso.