Esta es la carta de “El Mayo” Zambada en la que pidió ser repatriado a México

El narcotraficante Ismael Zambada García, “El Mayo”, manifestó su deseo de regresar a México tras su detención y extradición a Estados Unidos, por lo que a través de una carta pidió a las autoridades de nuestro país se realice su repatriación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el 25 de julio de 2024 que logró la detención de “dos presuntos líderes del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo”.

Se trataba Ismael Zambada García, cofundador del cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. “El Mayo” y el hijo del capo, dijo, enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo.

¿Qué dice la carta de “El Mayo” Zambada donde pide regresar a México?

En el documento, el narcotraficante señala que fue privado de su libertad en territorio nacional, “mediante coacción física y engaños”, para luego ser trasladado, dijo, “de manera coercitiva desde territorio Mexicano hacia los Estados Unidos de América, por un particular mexicano, sin autorización de las autoridades mexicanas sin cumplir ninguno de los Estados, con los procedimientos legales establecidos”.

“El que suscribe, Ismael Zambada García, en el ejercicio de mis derechos como ciudadano mexicano, respetuosamente me permito someter a su atención la presente solicitud con fundamento en las disposiciones internacionales, constitucionales y legales que obligan al Estado Mexicano a brindar protección y defensa consular a sus nacionales en el extranjero, y que, en este caso específico, se refieren a la situación irregular e ilegal que enfrento, actualmente sometido a la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos de América, me permito realizar la solicitud de asistencia y defensa consular a mi favor, designando como mis asesores jurídicos, en primer término, a mi defensor particular y único abogado Frank Pérez, así también, para lo que hace al trámite de la solicitud en territorio nacional, como mis asesores jurídicos a los c. licenciados en derecho Juan Pablo Penilla Rodríguez y Juan Manuel Delgado González”, se lee.

Aquí puedes leer el documento completo: Carta en la que “El Mayo” Zambada pide ser repatriado

¿Qué respondió sobre la carta de “El Mayo” Zambada donde exige su repatriación?

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la petición del narcotraficante, a lo que contestó que había sido notificada del documento.

“En efecto fue recibida en el consulado de Nueva York, creo, esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema. El asunto es cómo se da esta detención. Entonces el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido”.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein confirmó que el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael #ElMayoZambada, pidió al gobierno de #México que lo repatrie. La mandataria también explicó que las autoridades mexicanas buscan que “El Mayo” enfrente a la justicia mexicana… pic.twitter.com/i4N5OColYj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 21, 2025

Al respecto, la mandataria comentó que se revisa interponer una protesta formal contra Estados Unidos por violación del tratado que impide secuestros transfronterizos después de que aquel país no ha esclarecido la detención del capo el 25 de julio de 2024.

“Lo vamos a revisar, repito, más allá de esta persona que por los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento, supongamos que haya sido otra persona, imaginemos otra persona porque no, este personaje, pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México, tiene sus propias órdenes de aprehensión en México, pongamos otra persona, un ciudadano, cualquiera, que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del Gobierno de México”.