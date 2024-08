Miles de sapos invaden calles de localidad de Mérida: ¿Qué significa esta inusual ‘plaga’?

Habitantes del municipio de Sinanché, en el estado de Yucatán , siguen sin entender la presencia de miles de sapos en las calles y en espacios públicos, incluso dentro de sus hogares.

Vecinos de la localidad señalan que ante esta masiva invasión se puede observar una ‘plaga’ de estos anfibios por todas partes.

“Hay millones de sapos, por todos lados, inclusive rumbo al camino de San Crisanto, estaban en la carretera. Aquí de casualidad hay dos o tres, pero en realidad son miles”, detalló uno de los habitantes del municipio.

En una de las carreteras que da la bienvenida a la localidad, desde un inicio ya se comienza a ver gran parte de estos anfibios sobre la calle, muchos de ellos entre los tramos de la acotación y unos más atropellados sobre la cinta asfáltica.

“Estoy sentada en la puerta de mi casa y ahí están los sapitos, viniéndose y van de un lado para otro. Hay muchos, muy grandes y chiquitos”, detalló la habitante de la localidad, Jacqueline Mena, quien explica que estos animales ya viven con ellos.

Presencia de los sapos, una mala señal

Habitantes que llevan viviendo años en el municipio señalan que la presencia de estos anfibios no es una buena señal, ya que la última vez que sucedió algo parecido únicamente trajo afectaciones a la comunidad.

“Algo está pronosticando, o son fuertes lluvias, o es un ciclón. Es la primera vez que veo a tanto sapo, 97 conté en tres esquinas, está pronosticando algo, alguna tempestad”, explicó el señor Gaspar Maldonado.

“Dicen que la otra vez aparecieron y llegó un huracán. Cuando hubo una inundación, salieron muchos sapos”, agregó la señora Jacqueline.

“Hubo una inundación. Es un aviso de algo que no debe de suceder, pero sí, vamos a tener consecuencias”, explicó la habitante Adolfina Ramírez.

Habitantes de #Sinanché no entienden la presencia de sapos en calles de la localidad. 🐸



¿Es una mala señal? Conoce la información en #HechosAMPenínsula 🔹 | 📲 https://t.co/2aBYNp84fu pic.twitter.com/pg0mZeMrgg — TV Azteca Yucatán (@AztecaYucatan) August 21, 2024

Se aproxima un mal presagio; ¿Qué dicen los expertos?

Investigadores señalan que estos pequeños anfibios no son una plaga y no representan un mal presagio, aunque recomiendan no manipularlos.

“Un sitio que aún conserva un espacio con vegetación y áreas naturales bien cuidadas y conservadas, refleja en que haya una mayor biodiversidad de fauna, en este caso anfibios”, detalló un experto.