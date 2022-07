Video: Momento de la explosión en vivienda de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Cámaras de vigilancia grabaron el momento exacto de la explosión por acumulación de gas LP en una vivienda de Guadalajara.

En el video se obseva que transita una camioneta por la calle Dionisio Rodríguez y antes de llegar al cruce de Antonio Enríquez sale literalmente volando.

Así fue la explosión en Guadalajara que dejó dos muertos

Un hombre que caminaba por el sitio se salvó de milagro, estuvo a centímetros del epicentro de la explosión.

“Ya estaban los vecinos ya cuidando lo que no se durmiera que no se durmiera el señor porque estaba queriéndose dormir por el impacto estaba grave estaba prensado en el volante”, narró Manuel Reyes, uno de los vecinos que salió al escuchar la explosión.

“Ahí sacaron al señor a la banqueta lo acostaron el que iba en la camioneta se golpeó de un lado todo de la cara verdad niño y quedó todo golpeado”, añadió Refugio Rodríguez, otra de los testigos.

¿Quién era el herido?

El hombre que circulaba en la camioneta al momento de la explosión se llama José del Carmen Salvatierra quien lucha por su vida.

Antonio, hermano de José, señaló que llegó por la zona del mercado Felipe Ángeles a dejar mercancía alrededor de las 8:00 de la mañana. Después se dirigía a realizar otros pendientes cuando le tocó la de malas.

Pero que para otros es un milagro que esté con vida.

“Yo traté de verlo por la angustia volteó me vio me abrió el ojo y nada más qué onda carnal y pues ya. Me pudo contestar porque se decía que estaba inconsciente pues ya me sentí más aliviado y pues más relajadito”, cuenta Antonio Salvatierra.

El señor José de 65 años presentó fisuras en cráneo, mandíbula, fractura en brazo, pecho que aún no puede superar.

Sigue recibiendo atención en casa.

Mientras, en la zona afectada aún se encuentran removiendo los escombros, los enseres domésticos, los juguetes, y pertenencias de la familia afectada.