VIDEO: Mujer encuentra enorme serpiente en el baño de su casa en EU

Gran susto se llevó una mujer en Arizona, Estados Unidos, cuando regresó de sus vacaciones y encontró una enorme serpiente látigo saliendo del baño de su casa.

De acuerdo con la mujer, identificada como Michelle Lespron, fue de vacaciones Nashville y estuvo fuera de su hogar durante cuatro días; al regresar pasó al baño, levantó la tapa del escusado y se encontró con el reptil.

Lespron llamó a control de animales, quien envió a un experto para que sacaran al animal de su casa; aunque el hecho ocurrió el pasado 15 de julio, recientemente la empresa que atrapó a la víbora dio a conocer el video, el cual se volvió viral rápidamente en redes sociales.

¿Cómo sacaron a una serpiente de las tuberías de una casa en Arizona?

De acuerdo con los especialistas, las serpientes látigo son expertas en escalar y es sumamente raro que se queden en tuberías, ya que para estos casos solo reciben una o dos llamadas al año. Los rescatistas tuvieron que realizar varias maniobras para sacarla del baño.

“Una serpiente látigo, algunas personas lo llaman corredor rojo. Es una serpiente rápida e inteligente, come serpientes de cascabel, trepa árboles, sube a casas, hace lo que quiere”.

En el video se pudo ver cómo el hombre experto entró al baño y tomó por el cuerpo a la serpiente que estaba atascada en la tubería del inodoro. El reptil trató de atacar para defenderse, pero no logró hacerle daño al sujeto que la sostenía con una mano.

