¡Rápido y furiosa! Mujer golpeó e insultó a chofer de transporte público en Puebla por ‘volarse un tope’

Él muy rápido y ella furiosa. En la ciudad de Puebla, México, el exceso de velocidad y su falta de pericia en el volante provocó que un chofer fuera agredido física y verbalmente por una pasajera que explotó después de que la unidad de la ruta 10 en la que viajaba se ‘voló un tope’.

¿Cómo sucedió el incidente?

Ante el fuerte movimiento que se generó dentro del transporte, la usuaria decidió pararse de su asiento para dirigirse al chofer y encararlo con palabras altisonantes por lo que había ocurrido.

“Te pasaste, el pin&%$ tope, ¿qué no ves? o ¿quieres que te dé un madr#$%& en el c"#$% para que sientas? Te calmas pe#$%o o te reporto -si gusta se calma- no si gusta nada te reporto ahorita a la secretaría”, expresó la usuaria.

El intercambio verbal continuó y la mujer comenzó a patearlo. Tras algunos segundos, el operador decide parar su marcha y le dice a la mujer que se baje, por lo que la usuaria se negó rotundamente.

“Ching& tu ma#$% put$% de mierda, tócame y vas a ver lo que te va a pasar” quién te dio la licencia, pinche indio de mierda”, gritó la pasajera.

| Pexels

Luego de que las imágenes registradas por la cámara de seguridad interna del autobús se hicieron tendencia en redes sociales, la Secretaría de Movilidad y Transporte, a través de un comunicado, dio a conocer que derivado del incidente, el departamento de inspección se encuentra investigando los hechos.

Además, citó al representante de ruta y a su operador para escuchar su versión de los hechos y revisar los videos grabados por cámaras de la unidad.

Ante la queja interpuesta por la usuaria, detalló la dependencia, se apercibirá al operador para observar los límites de velocidad y que conduzca con precaución.