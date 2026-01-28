VIDEO | Mujer hace berrinche por multa en Ecatepec en Avenida Central

Quiso evitar pagar el estacionamiento y terminó con una multa de tránsito en Ecatepec , Estado de México. Una mujer se molestó porque policías la sancionaron quitándole su placa por dejar su automóvil arriba del camellón en la Avenida Central.

La situación se salió de control cuando la mujer, acompañada de otra, se negaron a que las multaran y reclamó a los policías de tránsito porque le quitaron su placa si ella solo se estacionó en un lugar prohibido 5 minutos.

Graban a mujer enojarse con policías tras recibir multa en Ecatepec

La situación fue registrada en video. Todo ocurrió afuera del centro comercial conocido como Plaza Aragón, esto sobre los carriles de la Avenida Central, una vialidad principal de la zona.

Y es que al parecer la mujer comenzó a insultar a los oficiales, quienes procedieron al retiro de la placa del automóvil, pero el comportamiento de ella habría sido ofensivo.

“Ustedes se lo buscan, ustedes se lo buscan” fue parte de lo que dijo la mujer a los policías de tránsito , a quienes incluso encaró y a uno de ellos le tiró un celular.

Mujer justifica que se estacionó solo 5 minutos en un lugar prohibido

La mujer argumentó que solo se estacionó cinco minutos en el camellón de la Avenida Central. “Por cinco minutos me quitaron la placa”, dijo.

No obstante, el reglamento de tránsito no permite que los conductores dejen los vehículos en zonas como estas. Además, dentro de la plaza comercial, había un estacionamiento.

¿Cuál es la multa en Ecatepec por estacionarse en lugares no permitidos?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México sanciona a los automovilistas por estacionarse en las vías peatonales, aceras, camellones, andadores, ciclovía y otras vías reservadas a peatones y las multas irán con sanciones económicas que van de 3 a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Actualmente, la UMA es de $117.31, entonces, la multa será de los $352 pesos a los $587 pesos.

¿Qué policías sí pueden multar en el Estado de México?

En el caso del Estado de México, pero no en todos los municipios, existen mujeres agentes de tránsito adscritas a la Secretaría de Seguridad, las cuales pueden multarte.

En Estado de México, las agentes de tránsito usan patrullas con una franja naranja en la carrocería de la unidad y portan un uniforme especial: camisa blanca con franjas naranjas, pantalón azul marino y traen un dispositivo electrónico de mano para multar.

La terminal electrónica que usan es denominada “Handheld” y con ella pueden expedir el documento impreso en el que conste la sanción de infracción al Reglamento de Tránsito vigente del Estado de México.

Cualquier otro servidor público de la institución que te marque el alto y pretenda levantarte una multa de tránsito estaría haciendo funciones que no le corresponden, pues no está dentro de su facultad hacerlo.