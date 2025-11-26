El gobierno del Estado de México establece qué municipios están facultados para aplicar multas de tránsito ante faltas al Reglamento de Tránsito del Edomex. Aquí te decimos cuáles son y así te tomen por sorpresa.

Este martes 25 de noviembre de 2025 entró en vigor en nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México, el cual ahora contempla otras sanciones económicas e indicaciones específicas para los conductores, quienes en caso de no cumplir, serán sancionados.

¿Qué municipios del Edomex están autorizados para aplicar multas de tránsito?

En el Edomex solo en algunos municipios hay agentes de tránsito para imponer sanciones viales. La lista completa de las zonas donde se aplican las multas de tránsito son:



Almoloya de Juárez Amecameca Atizapán de Zaragoza Atlacomulco Chalco Chimalhuacán Coacalco de Berriozábal Coatepec Harinas Cuautitlán Izcalli Cuautitlán México Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca Ixtlahuaca La Paz Lerma Metepec Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Otzolotepec San Mateo Atenco Temoaya Tenancingo Tecámac Teotihuacán Tepotzotlán Texcoco Tianguistenco Tlalnepantla de Baz Toluca Tultitlán Valle de Bravo Valle de Chalco Xalatlaco Zinacantepec Zumpango



¿Quiénes pueden aplicar multas en municipios del Edomex?

En las vías primarias, solo las agentes de tránsito, adscritas a la Secretaría de Seguridad, pueden infraccionar. Puedes identificarlas porque visten camisa blanca con franjas naranjas, pantalón azul marino y tienen un dispositivo electrónico de mano para levantar la infracción.

La terminal electrónica conocida como “Handheld” les permite expedir el documento impreso en el que conste la sanción de infracción al Reglamento de Tránsito vigente del Estado de México, por infringir los ordenamientos viales.

Si fuiste acreedor a una sanción por invasión y exceso de velocidad en el carril confinado del Mexibús, y exceso de velocidad en el carril contiguo puedes recibir un 50 % de descuento dentro de los quince días hábiles siguientes, a partir de la fecha en que la infracción haya sido notificada en el domicilio de la persona que se encuentra registrada como propietaria en el registro público vehicular.

Multas de tránsito Edomex.|Facebook Secretaría de Seguridad del Estado de México

¿Dónde consultar las multas de tránsito del Estado de México?

Para poder saber cuáles son las infracciones viales que cometiste, tienes que ingresar al sitio de la Secretaría de Seguridad, donde podrás consultar las multas de tránsito del Estado de México, pero ¿cómo hacerlo?

Ingresar al sitio de internet https://sseguridad.edomex.gob.mx/infracciones-transito y accede al Portal Ciudadano para conocer el estatus de tus infracciones, pagar o generar tu línea de captura.

Recuerda que, por el momento, no es posible pagar las infracciones directamente en el lugar donde se levantan y tendrás que hacerlo ante los centros autorizados, que podrás consultar aquí.

