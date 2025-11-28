En el Estado de México (Edomex) entró en vigor el 25 de noviembre de 2025 el nuevo Reglamento de Tránsito con el que se ajustaron las sanciones a conductores, pero ¿sabes quienes pueden aplicar multas de tránsito?

La Secretaría de Seguridad del Estado de México cuenta con policías en específico que tendrán la facultad de poder infraccionar a los conductores que no respeten las normas viales.

¿Quiénes sí puede imponer multas de tránsito en Edomex?

En el caso del Estado de México, pero no en todos los municipios, existen mujeres agentes de tránsito adscritas a la Secretaría de Seguridad, las cuales pueden multarte.

Por lo que cualquier otro servidor público de la institución que te marque el alto y pretenda levantarte una multa de tránsito estaría haciendo funciones que no le corresponden, pues no está dentro de su facultad hacerlo.

En caso de que alguien que no sea una agente de tránsito intente multarte, puedes llamar al número 800 900 3300, los 365 días del año, las 24 horas del día.

En esta línea telefónica podrás consultar cualquier duda técnica y jurídica relacionada con infracciones de tránsito, realizar el reporte de actos de corrupción cometidos por agentes de tránsito, así como obtener orientación acerca de los programas de tránsito vehicular.

Multas de Tránsito Edomex serán aplicadas solo por mujeres.|Secretaría de Seguridad del Estado de México.

¿Cómo reconocer a una agente de tránsito en Edomex?

En Estado de México, las agentes de tránsito usan patrullas con una franja naranja en la carrocería de la unidad, algo que las distinguirá de otras.

Las oficiales de la Secretaría de Seguridad portan un uniforme especial: camisa blanca con franjas naranjas, pantalón azul marino y traen un dispositivo electrónico de mano para multar.

La terminal electrónica que usan es denominada “Handheld” y con ella pueden expedir el documento impreso en el que conste la sanción de infracción al Reglamento de Tránsito vigente del Estado de México.

Municipios de Edomex donde la policía puede levantar multas de tránsito

Recuerda que si fuiste acreedor a una multa por el Reglamento de Tránsito del Estado de México, tienes derecho a obtener un

50% de descuento al realizar el pago dentro de los 15 días hábiles siguientes.

Pero solo en ciertos municipios del Estado de México se aplican las multas. Aquí la lista completa de las zonas donde se implementan las infraccionaes viales:

