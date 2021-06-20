VIDEO: Niño regala sus juguetes a pequeño limpiaparabrisas

En más de una ocasión, ha quedado demostrado el gran corazón de los niños, y lo que pasó en República Dominicana con un niño que viajaba en auto y otro que trabajaba en la calle como limpiaparabrisas, es muestra de ello.

En redes sociales se volvió viral la historia de un niño de bajos recursos que se acercó a un auto para limpiarlo y obtener algunas monedas, pero en lugar de eso, el menor que viajaba en la parte de atrás bajó la ventanilla para que jugaran, aunque sea por un momento, lo que dura un alto del semáforo.

En el clip, se observa que el pequeño le presta un carrito y luego una grúa. Aprovechando el alto y el tráfico, ambos pequeños jugaron con los carritos por unos segundos y cuando se acerca el momento de que el auto continúe su camino, el niño que trabajaba en la calle se acerca para regresar los juguetes.

Cuando el niño del coche ve que le quieren regresan los juguetes, le dice a su nuevo amigo que se los quede, a lo que el otro niño agradece compartiendo una bolsa con botanas para su nuevo amigo.

Finalmente, el auto siguió con su camino y los dos nuevos amigos se despidieron a lo lejos.

— Todo lo que es conmovedoramente maravilloso sobre la humanidad se puede ver en esta preciosa interacción. Mi corazón se hincha!!! ❤️❤️🙏 pic.twitter.com/buxykblWIq — ☛ 𝙈𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙑𝙞𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 ☛ (@momentoviral) June 18, 2021

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Presidente reconoció a los niños

Este tierno y encantador momento rápidamente se viralizó en redes sociales, llegando incluso ante los ojos del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien afirmó que la sociedad tiene mucho que aprender de la noble acción del pequeño que regaló sus juguetes al otro menor.

"Comparto este video, que se ha viralizado en las redes, motivado por el hermoso gesto de desprendimiento y solidaridad; que nos sirva de ejemplo y nunca perdamos las esperanzas. Tenemos mucho que aprender de los niños", concluyó el mandatario.

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