VIDEO: Olvida encendedor al interior de su ropa y hace explotar lavandería

¡Se salvó de milagro! En Coruña, España, un hombre logró evadir a la muerte luego de que un cliente olvidará un encendedor dentro de su ropa y terminará por hacer explotar toda la lavandería. El impresionante momento quedó capturado en video por la cámara de seguridad del lugar.

Las impresionantes imágenes de aproximadamente 12 segundos de duración revelan el momento en que uno de los clientes sale de la lavandería e inmediatamente se produce una explosión en el sitio. De inmediato, servicios de emergencia se hicieron presentes para evaluar los daños y determinan la causa del incendio.

El video comenzó a dar la vuelta en redes sociales, donde los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, ya que hay quienes hablan sobre la increíble suerte del hombre, hasta los usuarios que señalan que el pequeño descuido pudo haber ocasionado una enorme tragedia.

Hombre se salva de morar tras hacer explotar lavandería

“¡Por un pelito!” Son solo algunos afortunados los que logran evadir a la muerte y mejor aún que su increíble hazaña quede documentada en video, pero la suerte de este hombre realmente se hizo presente al lograr juntar ambas cosas una misma.

Todo ocurrió cuando un hombre acababa de dejar su ropa en la lavandería, por lo que con tres bolsas en la mano salió del lugar, sin saber que si esperaba unos cuantos segundos más, habría estado cerca de la muerte.

La explosión terminó por destruir toda la fachada de la lavandería y todo a causa de un encendedor de gas que fue olvidado en uno de los bolsillos de los clientes, mismo que terminó por sobrecalentarse en la secadora e hizo estallar el sitio.

Afortunadamente, el fuerte estallido únicamente dejó perdidas materiales como la destrucción total de la fachada de la lavandería, así como el daño de equipo de lavadoras y secadoras, pero ninguna vida humana sufrió las consecuencias del accidente.