VIDEO: A plena luz del día, asaltan a pasajeros de camión en Culiacán

Era el lunes 21 de marzo, día de asueto para muchos, pero no para Moisés, quien tuvo que salir temprano a buscar el sustento de su familia como chofer de un camión de pasajeros en una ruta de transporte público en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El reloj marcaba las 6 de la mañana con 41 minutos cuando un sujeto le hizo la parada a Moisés; él se detiene y es entonces que ocurre el asalto.

“Saca todo, saca todo”, le dice e ladrón al Moisés, apuntándole con una arma de fuego.

Moisés no tiene mucho dinero, va empezando el día y entrega lo poco que ha conseguido, pero el ladrón insiste:

“Saca el dinero, los billetes”, le grita el sujeto a Moisés.

Desde otro ángulo del video se ve a otro pasajero quien también le entrega unos billetes al asaltante.

Una mujer que presenció el atraco relató: “el señor que venía atrás de mí, pues sí le dio mil 200 o mil 700; no sé cuánto, yo miré dos de 500 y otro billete”

El delincuente parece marcharse, pero se detiene para amenazar al chofer de nueva cuenta.

Nadie atendió el botón de pánico ante robo

Moisés conducía un autobús de la ruta de Los Huizaches, el asalto se dio en una parada del camión, justo sobre la avenida Ruperto Paliza, entre las calles Juan José Ríos y José Aguilar Barraza, a decir de transportistas fue activado el botón de pánico, pero nadie acudió al llamado.

Juan Carlos Portillo, líder de choferes en ese municipio relató:

“Mira siendo bien honesto ni siquiera se acercó una patrulla con el chofer, no fueron a tomarle una declaración, entonces si no hubo una patrulla que lo auxiliara entonces tú crees que habrá un detenido, del 100 por ciento de los asaltos que se producen en los camiones urbanos si acaso el 5 por ciento se denuncia y si acaso el 1 por ciento se me hace mucho, se resuelve”.

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó que sí recibieron un reporte por este asalto ocurrido la mañana del lunes, sin embargo no dieron más detalles sobre la atención que dieron al caso.