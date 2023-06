¿Nuevo éxito? Rauw Alejandro y Bizarrap estrenan ‘Music Session #56'; esto dice la letra

Bizarrap lo hace de nuevo, esta vez a lado de Rauw Alejandro con el estreno de ‘Music Session #56', la nueva canción del productor argentino y el cantante de reguetón puertorriqueño que ya la está rompiendo en redes; esto es todo lo que debes saber sobre el lanzamiento: video, letra y más.

Después de una gran especulación Rauw Alejandro y Bizarrap se unieron para galardonar la ‘Music Session #56', canción que a solo unas horas de su estreno ha reunido más de dos millones de reproducciones.

¿Nueva canción de Rauw Alejandro y Bizarrap esconde referencias a Rosalía?

Rauw Alejandro y Rosalía son al momento una de las parejas más queridas por los fanáticos de la música del género urbano, por lo que no era de esperarse que la nueva canción ‘Music Session #56' escondiera referencias en torno a su relación.

El cantante de 30 años no decepcionó e introdujo a Rosalía dentro de su música con dos grandes referencias, la primera completamente visual y la segunda escondida en la letra:



Un casco de motocicleta para relacionar a la Motomami

Un fragmento de la nueva canción que indica: ‘Si estás despecha’, yo te hago un rehab’

YouTube/Bizarrap

Letra del Music Sessions #56 de BZRP con Rauw Alejandro

Ahora bien, ¿qué dice la letra completa de ‘Music Session #56'? Lo que pareciera ser el nuevo éxito de Bizarrap y Rauw Alejandro habla sobre un posible interés amoroso entre dos personas solteras; sin embargo, la letra se encuentra abierta a interpretación, por lo que aquí te la dejamos completa:

Me mata lo que tienes puesto,



pero en verdad lo que está debajo quiero ver

‘Vayamonos’ dicen tus gestos y yo puesto pal bellaqueo

Pa’ qué dormir solo, si tú estás sola

Tú me quieres probar

Yo comerte toda

Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda

Yo estoy solo y tú estás sola

Tú me quieres probar

Yo comerte toda

Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda

Dime, mami, ¿qué necesitas?

Sol y playa con la neverita

Marihuana con sus amiguitas

Ahora es mala,

con maldades

a ese cora le pone curita

Me gusta que se queme pa’ que desnuda se le vea blanquita

Que Dios la bendiga

Está en otra liga

Si estás despecha’, yo te hago un rehab

pa’ darte figa

Otras poses pide, sigue y no le da fatiga

La noche es nuestra y pasarla bien es la meta

¿Dónde más quieres que te lo me-ta?

Entrégate (mami), sin sentimientos, todo quítate

poco fumado ya me arrebaté (por ti)

y si otra noche nos volvemos a ver

No va a ser… nada serio

Entrégate (mami), sin sentimientos, todo quítate

poco fumado ya me arrebaté (por ti)

y si otra noche nos volvemos a ver

No va a ser… nada serio

Se le nota el gistro por fuera de los cargos

tú eres una bellaca y yo un palgo

Llégale, que de lo demás yo me encargo

Después que le dí, en la cama me dejó un charco

Llegó el finde, hora de ponerse los tacos

Con sus amigas planea el atraco

Quiere un caco que le dé contacto

métele bellaco en el acto

métele bellaco en el acto

métele bellaco en el acto

Pa’ qué dormir solo, si tú estás sola

Tú me quieres probar

Yo comerte toda

Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda

Yo estoy solo y tú estás sola

Tú me quieres probar

Yo comerte toda

Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda

¿Rauw Alejandro y Bizarrap preparan nueva sorpresa? Este día se estrena ‘Baby Hello’

Por si fuera poco Rauw Alejandro y Bizarrap ya preparan una nueva sorpresa, se trata del estreno de una segunda colaboración titulada ‘Baby Hello’. El anunció se mostró al final de ‘Music Session #56' y los fans ya han enloquecido.

De acuerdo con el video, la nueva canción del productor argentino y el cantante de reguetón puertorriqueño verá la luz el próximo 23 de junio en punto de las 00:00 horas.