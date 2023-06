Peso Pluma y Bizarrap estrenan ‘Music Sessions #55', ¿qué dice la letra?

Todo pareciera ser que la nueva canción de Peso Pluma y Bizarrap ha sido todo un éxito, pues a tan solo minutos de su estreno, la colaboración del argentino y el mexicano, ‘Music Sessions #55', ya suma más de 2 millones de reproducciones y contado.

El ritmo de eso Peso Pluma sigue conquistando en internet, esta vez con una canción a cargo de Bizarrap, melodía que combina elementos de la música electrónica, sin perder el sonido característico de la ‘Doble P': los corridos tumbados.

¡Fierro a la v*** viejillo! La colaboración no solo saldría por el ritmo, sino también por la letra de ’Music Sessions #55', en donde habla para todos aquellos dolidos, así los lujos y excesos, mencionando el famoso ‘Glock’ de Peso Pluma, pero, ¿a qué se refiere?

¿Cuál es la letra de la nueva canción de Bizarrap y Peso Pluma?

La nueva pieza de la Doble P y Bizarrap sorprendió a todos al presentarse este 31 de mayo en todas las plataformas y para que no te quedes con las ganas aquí te presentamos la letra completa:

Sigo aquí, ando varias noches sin dormir



Estoy pedo, no te voy a mentir,

Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí

Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar

Con otra piel te voy a olvidar, de mi mente yo te voy a sacar

Y ya nos verán pistear

Pura cadena gruesa y la plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock



Patek Phillipe es mi reloj

Yo sé qué tanto me costó

Y ahora navegamos por L.A. y pa’ Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien.

Así no más compa Biza, Hasta Argentina viejillo, Pura doble P, arriba los corridos

Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir,

Todo cambió cuando te fuiste de aquí

Ya me prometí no repetir

Ya será muy tarde pa’ cuando quieras más

Tú solita tienes que aceptar

En mis brazos ya no vas a estar.

Y ya nos verán pistear.

Pura cadena gruesa y la plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock

Patek Phillipe es mi reloj

Yo sé qué tanto me costó

Y ahora navegamos por L.A. y pa’ Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien”.

¿Qué es la Glock que menciona Peso Pluma en canción con Bizarrap?

Peso Pluma y Bizarrap ya lo venían anunciando, una colaboración que sorprendió a todos por lo fugaz del estreno, que vio luz a través de un video que levantó gran expectativa por la peculiar manera en que se reveló.

Lejos del video, el público quedó impresionando con la letra que habla sobre la ‘Glock’ de Peso Pluma en la frase que dice ‘Diamantón llevo en mi Glock, Patek Phillipe es mi reloj. Yo sé qué tanto me costó', oración que haría referencia a un arma de fuego decorada con diamantes.

El arma que comúnmente es conocida como ‘Glock’ proviene de una serie de pistolas semiautomáticas, o automáticas, ligeras por su armazón y su cañón amartillado que brinda precisión, en general este tipo de instrumentos son diseñados para la seguridad de quien las porte.

La frase destacada continúa mencionando el ‘Patek Phillipe’ de la Pura Doble P, es decir, una marca de relojes de lujo que pueden llegar a costar en línea hasta 20 millones de pesos, dependiendo del modelo.