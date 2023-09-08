¡Al estilo RBD! Reciben a Manuel Velasco con la canción “Sálvame” en ceremonia del bastón de mando

La tarde de este jueves 7 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), encabezó la entrega de bastón de mando a Claudia Sheinbaum, quien fue elegida como la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación (4T).

A la ceremonia, que se llevó a cabo en el restaurante “El Mayor” ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se dieron cita las corcholatas de Morena y sus aliados, entre ellas, Manuel Velasco, quien a su llegada fue recibido al estilo único de RBD.

Manuel Velasco demuestra que es fan de Anahí y entona “Sálvame”

Entre gritos de euforia y estrofas de la canción que es considerada como “El himno de Anahí”, el exgobernador de Chiapas ingresó al restaurante para presenciar el evento, no sin antes compartir un momento único con los simpatizantes y comenzar entonar el verso favorito de Rebelde:

Sálvame de la soledad

(Sálvame del hastío)

Estoy hecho a tu voluntad

(Sálvame del olvido)

Sálvame de la oscuridad

(Sálvame del hastío)

No me dejes caer jamás

Manuel Velasco también se detuvo unos segundos para tomarse fotografías, platicar con los asistentes y hasta para seguir cantando un par de sus canciones favoritas.

Esta no sería la primera vez que la corcholata del Partido Verde demuestra el apoyo y admiración que tiene hacia su esposa, ya que durante sus recorridos por la República, el aspirante había prometido que de ser elegido coordinador de la Defensa de la 4T habría un concierto gratuito de RBD.

Inclusive, al cierre de lo que sería el proceso interno de Morena, Manuel Velasco acompañó a su esposa Anahí en su regreso a los escenarios en El Paso Texas, Estados Unidos.

“Anahí

Niña Preciosa

Que esos bellos ojos sólo lloren de felicidad.

Besos”.



Mi vida, hoy tus ojos lloran de felicidad y emoción y me pone muy feliz verte triunfar entregando todo en cada concierto junto a tus compañeros.



¡Te amo con mi corazón. Sigue volando muy alto! pic.twitter.com/8CB9WCtYR1 — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 30, 2023

¿Qué es el bastón de mando que le fue entregado a Claudia Sheinbaum?

Al ser elegida como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, AMLO le entregó a Claudia Sheinbaum el bastón del mando: un símbolo de la autonomía y resistencia de los pueblos indígenas.

AMLO lo recibió en 2018, cuando asumió la Presidencia de la República y hoy pasa a manos de Claudia Sheinbaum. El significado de este símbolo se divide por colores, que representan:

