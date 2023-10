¡Tatuadora con causa! Así apoya Valeria a las mujeres que vencieron el cáncer de mama

En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer; sin embargo, detectarlo a tiempo ayuda a reducir hasta un 95% las posibilidades de casos graves. Para ayudar a esta lucha, Valeria ha iniciado un movimiento que consiste en regalar tatuajes para todas aquellas que han perdido un seno a causa de esta enfermedad.

Valeria obsequia tatuajes de sanación para combatir el cáncer de mama

Desde hace un tiempo, Valeria comenzó con el movimiento de “Tatuajes de sanación” como una forma de poner su granito de arena para apoyar a la lucha del cáncer de mamá. La idea nació gracias al testimonio de su vecina, quien le compartió su historia de cómo después de vencer esta dura enfermedad, los estragos continuaban, pues le afectaba a sobremanera verse al espejo o con su pareja.

A pesar de que podría parecer que su profesión no se encuentra relacionada con la lucha contra el cáncer de mama, Valeria decidió que podía aportar un gran cambio al mundo al dar un poco de su arte: “Es como un pequeño obsequio de regalar el pezón o la aureola totalmente gratuito”.

Sin contemplarlo, la tatuadora ya ha cambiado decenas de vidas, como la de María Esther, a quien le extirparon el seno derecho hace unos años y hoy ha acudido a las manos de Valeria para recuperar una parte indispensable de su vida.

“Cuando me detectaron esta enfermedad se me vino el mundo encima. En ese momento puse en pausa los proyectos con mi esposo y con mi hija, ‘ahora sí que háganse cargo ustedes de ustedes, porque yo tenía que hacerme cargo de mí, ver por mi vida’”.

María Esther logró vencer el cáncer, se puso una prótesis, pero aún no se sentía satisfecha: “Cuando me veía al espejo, si me veía completa, pero yo sentía que me faltaba una parte de mi seno, porque era lo de la aureola, porque te ves y te ves diferente”.

Una donación, una forma de ayudar

Valeria relata que con el pasar del tiempo ha adquirido herramientas suficientes para que su trabajo no solo quede ahí, porque ahora ya escucha de manera activa cada una de las historias y ofrece palabras de aliento cada vez que lo necesiten.

“La mayoría llora cuando cuenta su historia, pero me siento muy feliz al ver que algo que comenzó por ayudar a una sola persona, he ayudado a muchas personas, al estar agradecida al ver mi cuerpo y saber que no me falta nada”.

Hoy en día, cada tatuaje lleva el amor de Valeria, así como la esperanza de quien pone en sus manos.