7 factores de riesgo del cáncer de mama que debes evitar

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, una fecha en la que se busca crear conciencia entre la población y promover el diagnóstico precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos, por lo que a continuación te decimos cuáles son los factores de riesgo que podrían aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad.

¿Qué es el cáncer de mamá y cuáles son los primeros síntomas?

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control, lo que da pie a la formación de tumores malignos, que en los casos más extremos pueden llegar a causar la muerte.

De acuerdo con los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, los síntomas del cáncer de mama pueden variar en cada persona, e incluso podría no presentarse ninguno; sin embargo, permanecer alerta a las siguientes señales podría marcar la diferencia:



Percibir un bulto nuevo en la mama o la axila, que se encuentra justo debajo del brazo.

Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama.

Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre.

Irritación o hundimientos en la piel de la mama.

Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.

Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama.

Dolor en cualquier parte de la mama.

Observar enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.

Síntomas para detectar el cáncer de mama|IMSS

¿Qué partes del cuerpo afecta el cáncer de mama?

El cáncer de mama puede extenderse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos a prácticamente cualquier parte del cuerpo. Con más frecuencia se disemina a los huesos, el hígado, los pulmones y el cerebro.

Aunque no todos los factores de riesgo tienen el mismo efecto, algunos estudios han demostrado que las siguientes causas pueden aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad:



La edad, lamayoría de los cánceres de mama se diagnostica después de los 50 años.

Mutaciones genéticas

Antecedentes personales de cáncer de mama o ciertas enfermedades de las mamas que no son cancerosas.

Antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer de ovario.

Tratamientos previos con radioterapia

¿Cómo prevenir el cáncer de mama?

La mejor forma de prevenir el cáncer de mama es fomentando la autoexploración, pues sin importar se presenten síntomas o no, conocer tus senos es de vital importancia para detectar a tiempo cualquier tipo de riesgo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda realizar la autoexploración de manera mensual y siempre frente al espejo para percibir con mayor claridad cualquier tipo de cambio en la forma, tamaño o superficie de la piel; especialmente hundimientos, inflación, enrojecimiento o ulceraciones.

Se recomienda efectuar esta técnica en diferentes posiciones: colocando las manos detrás de la cabeza, los codos y hombros ligeramente hacia adelante y con las manos en la cintura, con el objetivo de buscar bolitas, zonas dolorosas, abultamientos o consistencia diferente al resto de la mama.