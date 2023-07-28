VIDEO: Tres ballenas saltan al mismo tiempo en costas de Estados Unidos

Varias personas fueron testigos de un inusual pero hermoso espectáculo, cuando tres ballenas jorobadas saltaron de manera sincronizada frente a la costa de Cape Cod, Estados Unidos.

El espectacular momento quedó grabado en el video tomado por un testigo que presenció el salto de las ballenas. El clip se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

Las imágenes muestran cómo de entre el mar saltó una ballena jorobada y en seguida saltaron otras dos, prácticamente las tres al mismo tiempo, causando un momento espectacular.

Las teorías sobre por qué las ballenas jorobadas se abren paso van desde ser una forma de comunicación con las ballenas cercanas hasta una forma de aturdir a los peces de los que se alimentan.

El video fue grabado por un turista llamado Robert Addie, quien se encontraba en un viaje de pesca por el cumpleaños de sus hijas, quienes recibieron de cumpleaños el avistamiento de las tres ballenas saltando al unísono.

En entrevista para medios locales, Addie dijo que se sintió feliz de presenciar ese espectáculo al lado de sus tres hijas, y de haber estado tan cerca en el momento preciso para grabarlo y mostrarlo al mundo.

“Estaba atónito y luego sentí la alegría. Sentí la alegría de estar con mis hijas. Pensé en mis tres hijas. Surgieron muchas emociones. Estaban a solo unos 300 o 400 metros de distancia, por lo que también lo escuchamos. Escuchamos los orificios de los resfriados. Escuchamos el golpe de panza, como me gusta llamarlo”, indicó Robert.

¿Dónde se pueden ver ballenas jorobadas en México?

En México son seis los estados a donde llegan las ballenas y hay avistamientos de estos cetáceos. La temporada es de diciembre a mayo, periodo en el que siete especies visitan nuestros país, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los estados a los que llegan son: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Sinaloa y Oaxaca.