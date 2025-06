La reciente escalada del conflicto entre Israel e Irán ha transformado radicalmente la vida de miles de familias, incluidas las de origen extranjero que residen en territorio israelí.

Cabe recordar que el jueves 12 de junio, el Ministerio de Defensa de Israel declaró el estado de emergencia en todo el país, la rutina está interrumpida por el cierre de escuelas, la suspensión de trabajos no esenciales y la constante amenaza de ataques con misiles y drones.

Un mexicano en la zona narra que las alarmas antiaéreas suenan a cualquier hora, lo que obliga a la población a buscar refugio inmediato y a vivir bajo una incertidumbre permanente.

Mexicano narra qué sucede e Israel en plena guerra con Irán

Ilan Ajzen, mexicano que vive en Israel, ilustra el nivel de tensión que enfrentan quienes no han crecido en un entorno de conflicto. “No nacemos con el chip que nacen los israelíes, ese de que todo va a estar bien”, narró en entrevista con Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

La familia, conformada por Ilan, su esposa y su hijo de un año de edad, relata que la vida ya no se cuenta en días, sino en minutos: “No sabemos qué va a pasar de un minuto a otro. Ejemplo: acabo de recibir un mensaje que en treinta minutos puede ser que otra vez tenga que meterme a un búnker”.

La situación empeora durante las noches, cuando las alarmas pueden sonar varias veces. Aunque la mayoría de los misiles lanzados por Irán son interceptados por el sistema de defensa israelí, conocido como el Domo de Hierro, algunos han logrado impactar en zonas residenciales, lo que causa víctimas y daños materiales.

“Cada vez que escucho una alarma tengo miedo, porque esto es algo anormal. Son cohetes que Israel no está pudiendo parar por la fuerza que tiene Irán en estos momentos. Puede caer a 20 kilómetros de mi casa y matar a tres de mis amigos o que no pase nada. Es una guerra muy difícil, pero como todo el tiempo, nos vamos a levantar y a seguir haciendo nuestro día a día”, añade el mexicano en Israel.

Israel suspende servicios debido a ataques de Irán

Desde el jueves 12 de junio de 2025, las escuelas permanecen cerradas y sólo los sectores esenciales continúan operando. “No hay trabajos, no hay nada. Yo estoy trabajando porque mi jefe me pidió que viniera, pero llegué más tarde y voy a salir más temprano”, explica Ajzen.

Además, el desabasto de productos básicos en supermercados es una realidad: “No hay leche, no hay carne, no hay pescado y no hay pollo”, añadió el mexicano en tierras israelíes.