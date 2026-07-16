La “puerta al inframundo” en CDMX: Así van las obras del megasocavón en la Del Valle; alternativas viales

¡Atención, capitalinos! La noche del pasado 15 de julio 2026, se registró un megasocavón de aproximadamente 9 metros de diámetro y 3 de profundidad, ubicado en las calles la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX); continúan los trabajos de reparación en la zona.

El enorme hoyo se encuentra exactamente sobre las calles Adolfo Prieto y Concepción Beistegui.

Pasó de una "moneda" a un hoyo gigante: Fuga de agua provoca socavón en la Del Valle

Los primeros informes indican que el megasocavón en la Del Valle fue provocado por una fuga de agua, ya que adentro de la oquedad se puede observar la presencia de agua sucia y estancada. Al parecer, el hundimiento comenzó como un pequeño agujero, del tamaño de una moneda, convirtiéndose en un enorme hoyo en el que podría caber un vehículo.

Vecinos pedían reparar el enorme hoy, pues representaba un riesgo para automovilistas, ciclistas, peatones y habitantes de la zona afectada.

Desde la noche del pasado miércoles, el personal de la alcaldía del área de operación hidráulica y de obras están trabajando en la reparación de este megasocavón. Las labores continúan en las primeras horas de este jueves 16 de julio 2026.

Un socavón de aproximadamente 9 metros de diámetro y 3 de profundidad se abrió en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, presuntamente por una fuga de agua.



La zona ya fue acordonada mientras realizan las reparaciones. La circulación local sigue abierta, pero se… pic.twitter.com/8Chn3JEiu9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

El plan de reparación del megasocavón en la Del Valle

Los primeros reportes sobre los trabajos de reparación del enorme socavón en la colonia Del Valle indican que los elementos especializados se dedicarán a reparar la fuga de agua.

Una vez que este problema sea resuelto, rellenaran el enorme agujero para que se pueda transitar con normalidad en la zona. Aún no hay una fecha exacta en la que terminarán de reparar la zona.

Cierres viales por socavón en la Del Valle: Calles afectadas y rutas alternas

Actualmente, las calles Adolfo Prieto y Concepción Beistegui, en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, se encuentran resguardadas por las autoridades debido a los trabajos de reparación del socavón; se recomienda tomar precauciones.

Debido a estos trabajos se realizó el cierre de circulación en la Del Valle, por ello, si transitas por esta zona se recomienda tomar la siguiente alternativa vial: Zona de Insurgentes.