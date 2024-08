¡Insostenible! Señora tropieza mientras sacaba su ropa y cae en aguas negras de Chalco

Es una crisis la que viven los habitantes de Chalco, en el Estado de México (Edomex), pues al margen de la emergencia sanitaria y las potenciales enfermedades a las que están expuestas los habitantes, el hecho de que las viviendas lleven 20 días inundadas también ha provocado que algunas familias regresen a buscar ropa.

Mientras Fuerza Informativa Azteca (FIA) realizaba la cobertura desde el lugar de los hechos, las cámaras captaron la crisis de esta situación representada por una señora, quien intentaba cruzar la calle repleta de bolsas; sin embargo, debido a que no se puede ver absolutamente nada, tropezó con piedras sumergidas en el agua y cayó.

Las imágenes fueron dramáticas, pues llevaban mudas de ropa en los brazos y en una mochila, por lo que no pudo poner las manos adecuadamente y su cara alcanzó a tocar con las aguas negras , por lo que inmediatamente recibió el apoyo de un oficial de la Policía Municipal que estaba en la zona.

Video del momento en que cae una mujer en las inundaciones de Chalco

“Pues sí, es que hay piedras y no las vi. No vi las piedras que estaban ahí por los tacos y sí me caí... Ya me mojé toda”, señaló Gloria Domínguez con una evidente molestia por haber colapsado mientras trasladaba su ropa. Posteriormente, confirmó que su cara alcanzó a tocar con el agua, por lo que desató preocupación por exponerse a alguna enfermedad.

“Ni modo, es que hay que sacar las cosas... Estamos viviendo en San Martín Cuautlalpan, ahí nos dieron posada una de mis hijas, pero no tenemos ropa para cambiarnos, entonces hay que hacer un esfuerzo para poder sacarla”, señaló la mujer, una de las decenas de víctimas que está dejando la inundación en Chalco.

¿Por qué no cesan las inundaciones en Chalco?

Este día, en Hechos AM se entrevistó a Mauricio Jessurun Solomou , presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, quien explicó por qué el municipio mexiquense continúa bajo el agua.

“Una de las cuestiones importantes, y que ustedes mencionaron antes, es el colector ‘Solidaridad’. Este colector ha alcanzado graves inundaciones en la zona y se debe a varios factores, uno de los problemas principales es un bloqueo de basura acumulada a 2.7 kilómetros de profundidad, lo cual no es algo sencillo, abarca un tramo de unos 50 metros”, señaló el especialista.

Entre desniveles, fallas estructurales, falta de mantenimiento y un pésimo drenaje, son varios los motivos por los que el agua no desciende de nivel, a un grado nunca antes visto en Chalco.