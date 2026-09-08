VIDEOS impactantes: Intensas inundaciones en calles en Japón tras lluvias históricas en Nagoya

La fuerza de fenómenos del clima en Japón causaron tormentas torrenciales en el centro. Estas intensas lluvias alcanzaron niveles nunca antes registrados en ciudades como Nagoya, provocando el desbordamiento de ríos, inundaciones, y el colapso del drenaje.

Las imágenes de las fuertes corrientes en las calles se volvieron virales en redes sociales.

C’est complètement fou ces images à Nagoya et l’été 2026 qu’on vit sur une grande zone du Japon même si c’est pas partout



Certaines villes de la préfecture de Gifu comme Tajimi sont également très fortement impactées ! pic.twitter.com/UJyOf3FQ13 — Mathieu 🇯🇵 (@tokyovisite) September 8, 2026

Emiten la alerta máxima por inundaciones en Japón

La Agencia Meteorológica de Japón activó la alerta de emergencia Nivel 5, el escalón más alto en su escala de riesgo, para las prefecturas de Aichi y Gifu.

La medida se tomó ante el peligro por la crecida de agua y el desbordamiento del río Shonai, el cual atraviesa ambas demarcaciones.

Nagoya, Japón, registra lluvias históricas

La tormenta rompió récords históricos de acumulación de agua. La ciudad de Nagoya registró 104.5 milímetros de lluvia en tan solo una hora, marcando la cifra más alta desde que se tienen registros oficiales.

La localidad de Tajimi acumuló 93 milímetros de agua en el mismo periodo de tiempo.

¿Cómo se resguardan de las inundaciones?

Las autoridades meteorológicas emitieron avisos urgentes a 14 municipios afectados para que la población busque resguardo en sitios seguros lo más rápido posible:



Indicación oficial: Trasladarse a pisos altos de las casas o a edificios altos cercanos si resulta peligroso ir a un centro de evacuación .



Trasladarse a pisos altos de las casas o a edificios altos cercanos si resulta peligroso ir a un . Riesgo subterráneo: Evitar permanecer en estacionamientos, pasos a desnivel y comercios bajo tierra por el flujo descontrolado de agua.

C’est dingue tout ce qu’il pleut cet été au Japon et là cet au tour de Nagoya 🤯 après Tokyo, Chiba, Toyama, Niigata, Aomori…etc… 😢 pic.twitter.com/MumhTSHJSw — Mathieu 🇯🇵 (@tokyovisite) September 8, 2026

Autos atrapados en calles inundadas de Aichi

En redes sociales se hicieron virales varios videos que enseñan las calles completamente convertidas en ríos, con el nivel del agua cubriendo hasta las puertas de los coches.

En el distrito de Minato, varios automovilistas tuvieron que dejar sus coches al quedar atrapados en pasos subterráneos llenos de agua.

Mantienen la alerta por deslaves e inundaciones

Las autoridades advirtieron que las lluvias intensas continuarán en varias regiones del país durante los próximos días.

Las autoridades pidieron no bajar la guardia ante el gran riesgo de deslaves en zonas montañosas y el desbordamiento de más cuerpos de agua.