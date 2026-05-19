VIDEO: Autos arrastrados por VIOLENTAS inundaciones en China; tormentas dejan muertos y caos

Las intensas lluvias que golpean el sur y centro de China dejaron dramáticas escenas de inundaciones que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Un video captado por testigos muestra el momento exacto en que autos son arrestrados por una fuerte corriente de agua tras el desbordamiento del río Jian, en la provincia de Guizhou.

Las imágenes, registradas durante la jornada de hoy martes 19 de mayo, muestran cómo la corriente invade calles y avenidas hasta arrastrar completamente el vehículo ante la mirada de personas que observaban impotentes la emergencia. De acuerdo con autoridades locales y reportes difundidos por agencias internacionales, las lluvias torrenciales ya dejaron al menos 10 personas muertas y provocaron severas inundaciones en distintas regiones del país.

¿Qué provocó las inundaciones en China?

Las inundaciones fueron causadas por un sistema de lluvias extremas que elevó rápidamente el nivel de ríos y canales urbanos. En la provincia de Guizhou, el río Jian se desbordó tras horas de precipitaciones intensas. El gobierno local activó una respuesta de emergencia de Nivel II para control de inundaciones, una de las alertas más altas del sistema chino de protección civil.

Las autoridades advirtieron que el pico de la creciente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana, hora local, afectando zonas urbanas, vialidades y viviendas cercanas.

🇨🇳 Unfortunate floods at Hunan, China.



Our alert triggered in advance, hope it helped some people stay safe.



Our prayers to the victimshttps://t.co/VEEqvrYiKO pic.twitter.com/ON7uXq9NpA https://t.co/Yeig2CUoKK — FloodLink (@FloodLink) May 18, 2026

VIDEO: El momento en que el agua arrastra con autos en China

El video que circula en plataformas digitales muestra la fuerza devastadora de la corriente. El vehículo intenta mantenerse estable mientras el agua cubre gran parte de la calle, pero segundos después es arrastrado río abajo. Hasta el momento no se ha confirmado cuantas personas había dentro de los autos que quedaron atrapados por el agua.

El Centro Meteorológico Nacional de China informó que el sistema de tormentas continuará desplazándose hacia el este y sur del país durante los próximos días. Las lluvias más intensas se esperan en regiones cercanas al río Yangtsé, donde existe riesgo de nuevas inundaciones, deslaves y daños en infraestructura.

Especialistas advierten que eventos climáticos extremos como este son cada vez más frecuentes debido al calentamiento global y al aumento de fenómenos meteorológicos severos. Las impactantes imágenes desde China vuelven a poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿están realmente preparadas las ciudades del mundo para enfrentar fenómenos climáticos extremos?