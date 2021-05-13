Arrestan a marciano en prostíbulo clandestino, en Perú

Un marciano fue el protagonista de una de las tantas fiestas clandestinas que a diario la policía interviene en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la capital peruana, en pleno pico de la segunda ola de contagios por COVID-19.

Al igual que este alien fosforescente, otras 30 personas fueron detenidas en el bar discoteca Manhattan, un antro que no era más que un prostíbulo ilegal. Este operaba tras la fachada de un taller automotriz, en la cuadra 40 de la avenida Wiesse del distrito más poblado de la capital.

Luego de ser denunciados, agentes de la policía sorprendieron a los ciudadanos irresponsables en este ambiente cerrado bebiendo cerveza sin importar exponerse al contagio del coronavirus, el cual ya cobró la vida de más de 50 mil peruanos. Al ver a los agentes, los asistentes intentaron escapar sin éxito.

El marciano verde llamó la atención no solo por su disfraz, sino porque este personaje intentó hacerse el gracioso. Este alienígena, así como los asistentes a esta fiesta COVID y las cajas de cerveza, fueron llevados a la comisaría de Santa Elizabeth.

🔴 Un sujeto apareció vestido de alienígena durante la intervención de un prostíbulo en San Juan de Lurigancho. https://t.co/HeiIKqoR37 — Latina.pe (@Latina_pe) May 7, 2021

El disco bar Manhattan fue clausurado pero la policía se mantendrá atenta de este prostíbulo que, pese a la pandemia, continuó funcionando clandestinamente

Restricciones en Lima

Desde el lunes 10 de mayo, Lima Metropolitana y Callao volverán al nivel de riesgo de contagios “muy alto”, luego de permanecer en el nivel “extremo”. En Perú existen cuatro niveles de riesgo (extremo, muy alto, alto y moderado) definidas por las autoridades.

Con ello, ambos lugares dejarán de tener restricciones de inmovilización social y suspenderán el toque de queda de todos los domingos, además de que se incrementará el aforo de algunos espacios públicos y centros comerciales. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones detalló que el transporte interprovincial terrestre funcionará con un aforo del 50 al 100%.

Sin embargo seguirán prohibidos los eventos masivos (como carnavales y fiestas patronales o costumbristas) y el ingreso a las playas, además de un aforo limitado en espacios cerrados.

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