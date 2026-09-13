¿Se acerca la tormenta tropical “Olaf”? Vigilan posible zona de baja presion con 90% de probabilidades de evolución

El clima en México sigue con cambios drásticos para este mes de septiembre en el océano Pacífico. Hace unos días se formó la tormenta tropical "Norbert" que sigue su paso a mar adentro y se aleja de México, aunque eso no significa que los fenómenos no van a dejar de surgir. Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y el Servicio Meteorológico Nacional, alertaron de la posible formación de una tormenta llamada "Olaf".

Esto es lo que se sabe de su ubicación y las probabilidades que tiene de evolucionar.

¿Dónde está la tormenta tropical "Norbert"?

La tormenta "Norbert" sigue perdiendo fuerza en mar abierto sin representar ningún peligro para el país.



Ubicación: Se encuentra a más de 2 mil 200 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur .

Se encuentra a más de al oeste-suroeste de . Evolución: Se desplaza hacia el oeste y se prevé que para el 15 de septiembre se degrade a remanentes post-tropicales a más de 3 mil kilómetros de Ensenada, Baja California.

¿Dónde está la nueva zona de baja presión?

El nuevo sistema en monitoreo se localiza al sur-suroeste de la península de Baja California, a unos 860 kilómetros de Cabo San Lucas.

La masa de inestabilidad avanza con dirección hacia el oeste en aguas del Océano Pacífico.

La zona de baja presión al sur de la #PenínsulaDeBajaCalifornia mantiene 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. Más información en la imagen👇 pic.twitter.com/6wclvpjoqw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 13, 2026

¿Cuándo se podría formar la nueva tormenta tropical?

Las autoridades informaron que la zona de baja presión tiene condiciones muy favorables para fortalecerse en poco tiempo.



En 48 horas: Tiene un 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico.

Tiene un para desarrollo ciclónico. En 7 días: Su probabilidad de evolución llega hasta el 90% .

Su probabilidad de evolución llega hasta el . Fecha estimada: De mantener este ritmo, el sistema podría convertirse oficialmente en tormenta tropical entre el lunes 14 y el martes 15 de septiembre.

¿Cuál sería el nombre de la nueva tormenta tropical?

Siguiendo la lista oficial de nombres asignados para la temporada de ciclones tropicales 2026 en el Océano Pacífico, de alcanzar la categoría de tormenta tropical, este sistema recibirá el nombre de Olaf.

Monitorean posible trayectoria de la tormenta

Aunque la baja presión avanza hacia el oeste, los meteorólogos revisan su velocidad y trayectoria para determinar si su humedad afectará con oleaje o lluvias a los estados del noroeste mexicano durante los próximos días.