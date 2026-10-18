Fuertes vientos vuelcan dos tráileres en Oaxaca; ventarrones superaron los 120 kilómetros por hora

Los intensos vientos debido al fenómeno meteorológico de “norte” dejaron dos tráileres volcados en Oaxaca en dos días. Los ventarrones llegaron a superar los 120 kilómetros por hora.

El primer vehículo de carga volcó en el tramo La Ventosa-La Venta de la carretera panamericana durante la tarde del sábado 17 de octubre de 2026, mientras que el segundo volcó en el mismo tramo, pero en la mañana de hoy 18 de octubre.

¿Cómo están los choferes de los dos tráileres volcados en La Ventosa, Oaxaca?

A pesar de lo aparatoso que luce al ver a los dos tractocamiones en sus costados en plena carretera con las cabinas también ladeadas, los dos choferes resultaron ilesos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca exhortó a los transportistas a que eviten cruzar el tramo de La Ventosa-La Venta con carga ligera para evitar este tipo de accidentes.

Las autoridades agregaron que los vientos en la zona continuarán afectando la región por al menos 48 horas más.

¿Qué es un evento de norte y por qué causa vientos fuertes?

Un evento de “norte” es un fenómeno meteorológico que causa vientos fuertes, fríos y rachados, causado por una masa de aire frío de origen polar o ártico, el cual desciende y choca con el aire cálido y húmedo del Golfo de México, explica el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Pronóstico del tiempo: cuánto durarán los vientos fuertes en Oaxaca y Veracruz

Para el 19 de octubre de 2026, habrá un evento de “norte” de fuerte a muy fuerte en intensidad con rachas de vientos de 60 a 80 kilómetros por hora en el centro y sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destacó que el evento de norte reducirá su intensidad a lo largo de la noche del lunes 19 de octubre.

