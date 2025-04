Viernes Santo: Seguirá cubierta de polvo la frontera en Ciudad Juárez

La arena cubrió este jueves a Ciudad Juárez, Chihuahua y se espera que este Viernes Santo la frontera continue opacada por el polvo propagado por las fuertes ráfagas de viento que se han pronosticado para el fin de semana en la frontera norte de México.

La tarde del jueves pintaba apocalíptica en la ciudad fronteriza y este viernes que se conmemora la Pasión de Cristo, se espera que las ráfagas de viento alcancen velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a los habitantes de Ciudad Juárez tomen las medidas precautorias necesarias para evitar contratiempos.

De acuerdo con información de Protección Civil, este Viernes Santo, seguirá prevalenciendo el viento, el polvo y la arena que hoy apagaron la luz del sol.

Recomendaciones ante las tormentas de arena

Las autoridades han recomendado a los automovilistas que usarán la carretera Panamericana hacia el centro del estado de Chihuahua que tomen medidas de precaución ya que se han dado de casos de pérdida de la visibilidad por lo denso del aire.

“Continuamos con una alerta preventiva por viento vigente, se podrán presentar las velocidades mas altas hasta las 9 pm, asimismo se cuenta con tolvaneras, polvo disperso y zonas con baja visibilidad, se espera que estas condiciones mejores lentamente despues de las 8 pm, que es cuanto se preve que el viento disminuya su velocidad lentamente hasta las 3 am. En caso de que te encuentres en alguna área con esta afectación te pedimos salir con anticipación, prestar mayor atención a tu entorno, al caminar, al conducir”, indicó PC.

Recomendaciones:

* En caso de fuertes vientos, si no es necesario, no salir de casa.

* Conduce con precaución y con tus faros encendidos.

* Aléjate de objetos que puedan ser derribados por el viento

como árboles, espectaculares, bardas, etc.

* Evita transitar por parques o avenidas arboladas.

* No pases por debajo de andamios o edificios en construcción.

* Apártate de cableado eléctrico que puedan caer.

* Cubre tus ojos, nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias.

Retira macetas y aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

* Cierra y asegura puertas y ventanas.

* Tras el paso de vientos fuertes limpia frecuentemente coladeras y desagües para evitar que se tapen con hojas o basura.

* Se recomienda estar atento del pronóstico meteorológico diario, ya que las velocidades del viento pueden variar, esto debido a los cambios que puedan presentar las condiciones meteorológicas en comparación con las proyecciones realizadas por los modelos de pronóstico.