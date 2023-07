Visitador que violó a mujer en la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo ofrece disculpas

Una mujer indígena, mamá soltera, fue violada por un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo en las instalaciones del organismo ubicadas en Huejutla. En procedimiento abreviado Aurelio Vega Aquino, Visitador Adjunto “B”, aceptó su responsabilidad penal ante una jueza del Poder Judicial del estado de Hidalgo.

El ministerio público de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo solicitó 30 años de prisión por el delito de violación agravada y 3 años más por hostigamiento sexual en contra de Vega Aquino, pero al aceptar que cometió los delitos obtuvo el beneficio de reducirle la sentencia a 7 años y 3 meses de cárcel.

¿Dónde fue atacada sexualmente la víctima del visitador?

En septiembre de 2021 la mamá soltera, de quien nos reservamos el nombre para proteger su identidad, viajó de su comunidad en la Huasteca hidalguense a Huejutla para acudir a las oficinas del organismo.

La mujer iba a pedir ayuda y respeto a sus derechos porque hace 10 años su ex pareja la abandonó y no ha cumplido la pensión alimentaria para sus dos hijos. Ahí conoció a Aurelio Vega Aquino quien la llevó a una oficina de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo.

“Y en eso yo a él lo veo que agarra cinta canela, pega las cámaras que había ahí, en ese momento como él tenía cerrada la puerta llega empezó a tocarme, hubo un forcejeo y de ahí pues hubo una violación”, narró la víctima a Fuerza Informativa Azteca.

Por su parte, la asesora jurídica Keren Blancas Martínez expresó que “esta es una situación impresionante, impactante, donde tú vienes de ser víctima, vas a solicitar auxilio de la autoridad… ¡y eres víctima de una violación!”

Víctima denunció al violador, pero la visitadora de derechos humanos no le hizo caso

La víctima narra que acudió al mismo organismo estatal para denunciar al violador, pero una visitadora de derechos humanos la ignoró y aunque sabía de los hechos delictivos presuntamente protegió al delincuente.

A la mujer nunca le ofrecieron ningún tipo de ayuda, ni acompañamiento psicológico ni asesoría legal.

La mujer indígena aseguró en entrevista que se siente revictimizada por las propias autoridades de la entidad porque incluso en el Instituto Hidalguense de las Mujeres dejaron su caso sin concluir, no le dieron seguimiento y la ayuda nunca llegó.

La víctima resaltó que fue ignorada por esta Comisión estatal hasta que intervinó la CNDH.

La víctima viajó aproximadamente 8 horas desde la comunidad donde vive hasta la Ciudad de México (CDMX) para pedir ayuda en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH).

Ahí fue atendida, la escucharon y canalizaron su caso al Instituto Hidalguense de las Mujeres para denunciar al agresor en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.

En los últimos dos meses Fuerza Informativa Azteca solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, en seis ocasiones, un posicionamiento oficial o entrevista, pero no la hubo.

Violador fue detenido un año después

Tuvo que pasar un año después de la violación para que detuvieran a Aurelio Vega Aquino, unos días después de que había sido despedido de su cargo como visitador en la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo. Desde septiembre de 2022 fue ingresado al Cereso de la Huasteca.

“Para mis hijos no me han ofrecido nada, y pues la comisión de derechos humanos estatal, ni siquiera se comunicó conmigo, pues no sé, de ellos no sé nada definitivamente”, acusó la víctima en entrevista.

Ella vive en la Huasteca en una comunidad de menos de 500 habitantes donde sigue luchando por justicia para mantener a sus hijos vendiendo miel, ropa usada y lavando ropa ajena. Asegura que sus hijos, víctimas secundarias, no han recibido ningún tipo de apoyo oficial, ni siquiera asistencia psicológica.

Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo reconoce violación a los derechos de la víctima

Este lunes, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo ofreció una disculpa pública a la mujer que fue atacada sexualmente por Aurelio Vega Aquino en las oficinas del organismo en Huejutla cuando ella fue a la institución para hacer valer sus derechos.

“Solidariamente quiero ofrecer una disculpa pública voluntaria e institucional, no existe acción alguna que repare los hechos ocurridos”, reconoció Ana Karen Parra Bonilla, Presidenta del Organismo.

En su mensaje, Parra Bonilla agregó que en agosto de 2022, además de Vega Aquino, otras dos personas fueron despedidas del organismo porque aunque tenían conocimiento de los hechos no hicieron nada. Sin dar los nombres y tampoco el delito informó que ocupaban los cargos de visitadora jurídica adjunta regional y visitadora adjunta regional en Huejutla de Reyes.

La víctima regresó este mismo lunes a su casa, pero el sufrimiento imborrable y doloroso marcaron a esta familia que se acercó a la comisión estatal por una denuncia de pensión alimentaria para los hijos y lo que encontró fueron más injusticias y una historia de terror.