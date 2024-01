Últimas noticias sobre la violencia en Ecuador hoy: ¿Qué está pasando hoy 11 de enero?

Este jueves 11 de enero de 2024, consulta en Fuerza Informativa Azteca (FIA) las últimas noticias de hoy sobre la ola de violencia en Ecuador.

El país confía en las Fuerzas Armadas: periodista en Ecuador

Francisco Mendoza, periodista en Ecuador, dio un recuento de lo vivido en su país ante la ola de violencia. En entrevista con Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca, el reportero aseguró que no hay nadie en las calles ante el estado de excepción. Agregó que los ciudadanos confían en su Ejército y no así en la policía.

“6 de la tarde, máximo, ya todas las familias están en casa. (...) El país confía en las Fuerzas Armadas, en la policía, no tanto, porque hace menos de tres semanas explotó el caso Metástasis, llevado a cabo por la fiscalía en la cual se evidenció el nexo entre la justicia, la política, la policía y el narcotráfico”, explicó Mendoza.

Falsa alerta de bomba en Quito

La mañana de este jueves, un sujeto abandonó una mochila en un bote de basura en Playón de la Marín, cerca de una estación de transporte público de Ecuador, por lo cual las autoridades activaron una alerta de bomba.

Sin embargo, tras la llegada de especialistas a la zona para revisar el paquete y descartaron que la bolsa portara algún aparato explosivo.

Un muerto tras explosión en Orellana

La explosión de un centro nocturno en la provincia de Orellana dejó un muero y cinco gemidos, quienes sufrieron quemaduras, además dejaron varios daños materiales, aseguró la policía.

28 prófugos han sido recapturados: Policía de Ecuador

La Policía de Ecuador aseguró que 28 prófugos han sido recapturados y cinco presuntos delincuentes fueron abatidos.





Además, 41 personas que habían sido tomadas por rehenes fueron rescatadas por policías y fuerzas armadas del país, aseguró Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

10 detenidos por terrorismo

10 personas quedaron detenidas por la Policía Nacional de Ecuador por presunta vinculación al delito de terrorismo, entre ellos, un integrante de la organización delictiva “Los Lobos”.

Víctor Zárate, inspector general de la Policía nacional de Ecuador, agregó que realizaron 20 allanamientos en todo el país después de una explosión vinculada, según él, a grupos terroristas.

En la cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter, la Policía detalló que también decomisaron cuatro armas y más de ocho terminales móviles.