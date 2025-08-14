Enfrentamiento en salón de fiesta deja un delincuente abatido y seis detenidos en Culiacán

Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y presuntos delincuentes dejó como saldo un hombre abatido y seis personas detenidas, entre ellas dos mujeres, en la colonia Loma de Rodriguera, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron durante la tarde y noche del martes 12 de agosto, en medio de un contexto de violencia que continúa azotando a la entidad, debido a la presencia de grupos criminales que se disputan la zona.

Enfrentamiento en la colonia Loma de Rodriguera en Culiacán

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el incidente comenzó alrededor de las 14:00 horas cuando los policías estatales fueron agredidos a balazos en las inmediaciones del sector Los Ángeles, al norponiente de Culiacán.

Durante esta primera agresión, solo una unidad policial resultó dañada y un elemento sufrió un pequeño golpe que no requirió hospitalización.

El reporte oficial indicó que la agresión se registró en la calle Tamazula, entre la carretera a Imala y la colonia Florenza, donde los agresores lograron darse a la fuga por la carretera de norte a sur.

#SSPSinaloa informa que, este 12 de agosto de 2025, posterior a que elementos de la #PEPSinaloa fueran objeto de una agresión por parte de civiles armados en las inmediaciones del Hospital General, se organizó un fuerte operativo de búsqueda de los responsables. Como resultado de… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 13, 2025

Abaten a presunto delincuente en salón de fiestas en Culiacán

Pero fue hasta las 18:00 horas que, los elementos de seguridad identificaron nuevamente a sujetos armados en la colonia Loma de Rodriguera, cerca de un salón de eventos.

En esta ocasión, los presuntos delincuentes atacaron de manera directa a los uniformados, quienes repelieron la agresión y abatieron a un civil armado.

Al respecto, La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública, Verona Hernández, confirmó que durante el operativo fueron detenidas seis personas, donde cuatro son hombres y dos mujeres.

A la par, se les aseguraron diversas armas de fuego, cargadores, chalecos tácticos, un casco, y dos vehículos. Las autoridades también informaron que, hasta el momento, los detenidos no están vinculados con la primera agresión.

Cuerpo sin vida hallado en carretera hacia Tepuche, Sinaloa

De manera separada, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida a la orilla de la carretera que conduce a la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada por sus familiares como Teófilo, un hombre de 47 años de nacionalidad colombiana. El hombre vestía ropa táctica, incluyendo pantalón camuflado tipo militar, playera de manga larga y botas color beige.

Según las autoridades, el cuerpo estaba envuelto en una colcha y presentaba signos de haber sido asesinado a balazos.

A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades no han dado a conocer más información sobre lo que le puso pasar al hombre de nacionalidad extranjera.