Se han violentado derechos de personas en situación de calle

Ciudad de México.- La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez encabezó el acto de reconocimiento de responsabilidad relativo a la recomendación 15/2018. “Criminalización y retiros forzados en contra de personas en diversas situaciones de calle”.

Se trató de un reconocimiento institucional de responsabilidad por hechos ocurridos entre los años 2012 y 2017, en agravio de 76 personas en situación de calle documentados en la recomendación ya mencionada emitida el 9 de octubre del 2018.

Y que tiene que ver con responsabilidad de autoridades de dos dependencias del Gobierno central de la Ciudad de México y las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Venustiano Carranza, por realizar 9 actos concretos: cinco retiros forzados y destrucción de pertenencias, 2 detenciones arbitrarias y 2 agresiones en contra de personas en situación de calle en vialidades y espacios públicos, sin antes mediar para conocer la opinión de los afectados y realizar un trabajo previo para reubicar a los mismos.

No se puede proceder a la restitución a los afectados

La Ombudsperson capitalina reconoció que si bien en estos casos concretos no se puede proceder a la restitución a los afectados si se puede realizar un compromiso de no repetir los actos violatorios a sus derechos humanos:

“…Si bien en este caso no han podido llevarse a cabo las medidas de restitución a las víctimas por desconocer su paradero, sí pueden emprenderse las medidas de no repetición para garantizar que los hechos sucedidos no vuelvan a ocurrir… sobre todo, un compromiso de las instituciones en su conjunto por modificar las condiciones estructurales que permiten o dan pie a que sucedan hechos como los documentados en agravio de la población en situación de calle.”





Con este acto de reconocimiento, dijo, hay un compromiso de tomar en cuenta la opinión de las personas en situación de calle afectadas por actos de autoridades competentes:

“…implica un primer paso público y comprometido, por parte de la autoridad…. hacia un enfoque de garantía de derechos a partir del cual las personas en situación de calle puedan también ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos que les afectan.”

Finalizó diciendo que reconocer la responsabilidad sobre actos que lesionaron los derechos de esta población prioritaria es el punto de partida para el establecimiento de una nueva dinámica entre el gobierno y la ciudadanía más invisibilizada como lo es la población en situación de calle.

En el acto estuvieron presentes como autoridades a quienes va dirigida la recomendación: La Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Almudena Ocejo Rojo; Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de la Ciudad de México, Efraín Morales López; El Director General Jurídico y de Servicios Legales de la Alcaldía Cuauhtémoc, Adolfo Román Montero; Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Coyoacán, José Cristopher López Olguín; Y el Director General de Desarrollo Social de la Alcaldía Venustiano Carranza, Marco Polo Carballo Calva.