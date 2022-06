¡Vivir sin agua!: Vecinos ordeñan tanque de agua con cubetas

¡Vivir sin agua!: Ante la desesperación de no tener agua vecinos de la Colonia Sierra Ventana acudieron a un tanque de Agua y Drenaje de Monterrey y abrieron la tapa para poder extraer el vital líquido en tinas y diferentes recipientes con tal de llevarlo a casa.

Y es que debido a que muchas de las casas están enclavadas en la parte alta del cerro de la campana, los vecinos han vivido un suplicio por no tener agua luego de que el estado limitó el suministro y las pipas no estaban llegando a esta zona.

Los habitantes de la Colonia Sierra Ventana, en Monterrey, Nuevo León desafiaron el peligro ya que este tanque que tiene una profundidad de más de 20 metros, aún así lograron sacar agua en tinas y garrafones con cuerdas.

Y es que el riesgo de que la loza de concreto del tanque se viniera abajo era latente.

Por ello autoridades pidieron a los vecinos no causar aglomeración hacer una fila fuera del depósito de agua.

“Ya no sabemos cuánto aguante tenemos que tener un orden desde la entrada para que no haya acumulación de gente aquí y si no nos vamos ir para abajo todos,” declaró María Félix Puente, Vecina de la Colonia Sierra Ventana.

Luego una pipa cargada con más de 60 mil litros fue enviada a ese lugar.

“Está muy difícil ahorita no hay agua para nadie vienen desde aquel cerro, de aquel lado del cerro y se necesita el agua, y no tenemos para cuando, estamos esperando la lluvia y si no llueve, en el tanque ¿estaban sacando ahí? estaban sacando de ahí, ¿es muy peligroso? ya porque la escalera tiene como unos 53 - 54 años ya está podrida,” finalizó María Félix Puente, Vecina de la Colonia Sierra Ventana.

Inspeccionan fugas y tomas clandestinas en Nuevo León

La Comisión Nacional del Agua en coordinación con el gobierno del estado inició la vigilancia e inspección en cuerpos de agua para detectar aprovechamientos irregulares y posteriormente sancionar a quien corresponda.

El director general del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), Luis Carlos Alatorre, señaló que, debido a la extensión territorial de Nuevo León, la detección oportuna de actos irregulares requiere que los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía en general se sumen a las acciones de vigilancia y denuncia de actos presuntamente ilegales en cuerpos de agua.