Volodímir Zelenski presidente de Ucrania llegó al Reino Unido

Sigue la gira europea del presidente de Ucrania por países de Europa. Volodímir Zelenski llegó al Reino Unido donde se reunió con el primer ministro británico Rishi Sunak, quien ha reiterado su apoyo incondicional a Kiev.

La guerra en Ucrania cumple este lunes 446 días desde el comienzo de la invasión

El presidente de Ucrania se ha reunido durante dos horas con el primer ministro británico, Rishi Sunak, que ha reiterado su apoyo incondicional a Kiev. Han tratado sobre la asistencia militar que necesita Ucrania ante la agresión rusa, para lo que Zelenski reiteró la importancia de contar con aviones de combate porque Ucrania no controla su espacio aéreo.

Reino Unido enviará drones de largo alcance a Ucrania

La residencia de Downing Street había señalado esta mañana que enviarían drones de largo alcance, con una capacidad para cubrir 200 kilómetros. Este anuncio llega después de que se convirtiera en el primer país en entregar misiles de largo alcance para la contraofensiva ucraniana. Lo que de momento no mandarán son los aviones de combate que ha vuelto a solicitar Volodímir Zelenski, aunque sí formará a pilotos.

Seguridad a largo plazo de Ucrania

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, abordó con el presidente ucraniano la seguridad "a largo plazo" de Ucrania para que este país pueda defenderse de "futuras agresiones rusas".

Al término del encuentro, Sunak dijo que su país sigue "firme" en su apoyo a Ucrania y que la entrega de aviones de combate no es algo fácil porque requiere el entrenamiento de los pilotos ucranianos y también la logística para controlar esas aeronaves.

Sobre los aviones de combate occidentales, Zelenski resaltó que pronto se tomarían "decisiones muy importantes" al respecto. "Hoy hablamos de los aviones. Es un tema muy importante para nosotros porque no podemos controlar el cielo", afirmó Zelenski, y resaltó que Ucrania y el Reino Unido son "verdaderos socios".

Volodímir Zelenski agradece al Reino Unido

Zelenski agradeció a todo el Reino Unido, a Rishi Sunak, a su Gobierno, a Su Majestad el Rey Carlos tercero a toda la sociedad por el apoyo dado a Ucrania desde la invasión en febrero de 2022.

Zelenski se reunió con Macron

Antes de su escala en Reino Unido, Volodímir Zelenski se encontró ayer con el presidente de Francia Emmanuel Macron. Tras una cena, Francia informó que formará y equipará varios batallones ucranianos con más carros de combate ligeros AMX 10C y vehículos blindados, como parte de un aumento de su ayuda militar a Kiev que incluirá también sistemas de defensa aérea.

Kiev también pidió nuevas sanciones contra Rusia y controlar mejor las vías que tiene Moscú para sortear las actuales sanciones a través de terceros países.

Postura negativa de Rusia ante ayuda a Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que Moscú ve "muy negativamente" el anuncio del Reino Unido de un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania.

"Gran Bretaña cumple los requisitos para ocupar el primer lugar entre los países que siguen abasteciendo de armas a Ucrania", dijo Peskov.

"Esto no puede tener ningún impacto significativo en el curso de la operación militar especial, pero dará lugar a más destrucción y acciones de represalia. Para Ucrania, esto hace que la situación sea más difícil".

"Nuestra postura es extremadamente negativa ante esto", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. "Repetimos una vez más que esto no puede tener ningún impacto significativo y fundamental en el curso de la operación militar especial pero, por supuesto, esto conduce a una mayor destrucción y a más acciones de respuesta", señaló.

Para Ucrania, añadió, "esto hace que la situación sea mucho más difícil", explicó Peskov. El portavoz ya hizo una declaración similar la semana pasada tras conocerse el suministro por parte de Londres de misiles de largo alcance Storm Shadow a Ucrania.

