Pasajeros varados por vuelos cancelados en Aeropuerto de Tijuana

Vuelos cancelados y otros más demorados ocasionaron las condiciones climatológicas adversas en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, en Baja California. Las afectaciones a los pasajeros comenzaron la noche del domingo 9 de abril y se extendieron a la mañana de este lunes.

Cientos de vuelos tanto nacionales como internacionales padecieron la problemática que, de acuerdo con los usuarios, por cada vuelo cancelado reprogramaban la salida en lapsos de hasta seis horas.

Hay personas que afirmaron llevar más de 24 horas a la espera de sus vuelos y, ante la falta de respuestas por parte de autoridades aeroportuarias, se quedaron a dormir incluso en el suelo de la terminal aérea. Otros usuarios dijeron que les asignaron otros vuelos pero se los volvieron a cancelar hasta en dos ocasiones.

“Ya salió el Sol, tengo toda la noche aquí desde ayer con mi familia y todos tenemos aquí un montón. Voy y me quejo y me dicen que no me pueden dar información, entonces dónde está la gente del aeropuerto, la autoridad para ir a decirles a ellos qué pasa, que sean más eficientes, exigimos mejor servicio; la gente aquí te levanta del suelo porque estás dormido, y si eso pasa seguido que pongan un hotel aquí"; dijo Hernán, uno de los pasajeros afectados.

¿Por qué se cancelaron los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana?

El Aeropuerto Internacional de Tijuana publicó en su portal de internet que las demoras se deben a la densa neblina, por lo que muchos de los vuelos fueron desviados a los aeropuertos de Mexicali, en Baja California, y de Hermosillo, en Sonora. Asimismo, pidió ponerse en contacto con cada aerolínea para verificar el estatus y las fechas de salida de cada vuelo.

🚨 Estimados pasajeros:

Actualmente las operaciones del aeropuerto se han visto afectadas en llegadas, debido a las condiciones climatológicas en la zona.

Les sugerimos contactar a su aerolínea para obtener mayor información de sus vuelos.#Tijuana — Aeropuerto de Tijuana (@AeropuertoTIJ) April 10, 2023

Ante esta situación, algunos pasajeros informaron que no hay una coordinación precisa en el aeropuerto, ya que al momento de solicitar información no les daban respuesta y solo les pedían volver a hacer fila: “Mi vuelo salía ayer a las 6 de la tarde, llegué a las 4 de la tarde y me cancelaron el vuelo. Después me lo retrasan a la una de la mañana, me lo volvieron a cancelar y no me han dado respuesta"; comentó Rocío Bernal, pasajera afectada por la falta de operaciones aéreas.

Josefina Arreguín afirmó: “Nos fuimos a hacer fila y en esa fila duramos tres horas hasta que llegamos otra vez ahí a la ventanilla para decirnos que no había nada”.

En el lugar, explicaron algunos usuarios, solo iban a transbordar y tuvieron que quedarse más de 24 horas en espera de sus vuelos. En consecuencia, hablaron de las afectaciones económicas que esto les traerá, pues no estaban preparados para un retraso de tantas horas en Tijuana.

Poco después del mediodía de este lunes, el Aeropuerto Internacional de Tijuana publicó un mensaje en redes sociales en el que informó: “Estimados pasajeros, nuestro aeropuerto se encuentra operando con normalidad. ¡Te deseamos un excelente viaje!”.

Hay que recordar que la última vez que se presentó una situación similar fue en diciembre de 2022, cuando por consecuencia de la neblina se cancelaron cientos de vuelos que provocaron un colapso total en el aeropuerto. Hubo empleados de algunas aerolíneas que entraron en paro laboral afectando también la salida y llegada de los vuelos.