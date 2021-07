Wall Street cae por cautela, Nasdaq lidera pérdidas

Wall Street cerró con pérdidas el martes, lideradas por los descensos del Nasdaq, ya que los inversionistas se mostraron cautos antes de los resultados de las principales empresas tecnológicas y de Internet y del anuncio de la Reserva Federal del miércoles.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 85.79 puntos, o un 0.24%, a 35,058.52 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 20.84 puntos, o un 0.47%, a 4,401.46 unidades. El Nasdaq Composite cayó 180.13 puntos, o un 1.21%, a 14,660.58 unidades.

Las acciones de Apple Inc, Microsoft Corp y Alphabet Inc, que presentaron sus resultados después del cierre, bajaron y fueron las que más pesaron en el Nasdaq y el S&P 500, junto con Amazon.com Inc , que se espera que presente su reporte a finales de esta semana.

Además, los títulos del fabricante de automóviles eléctricos Tesla Inc cayeron tras la publicación de sus resultados a última hora del lunes.

Las acciones de las empresas tecnológicas y de internet, que tienen un gran peso, han subido recientemente y la semana pasada recuperaron el liderazgo en el mercado, lo que puso sus resultados aun más en el punto de mira.

“Las expectativas son muy altas. Van a tener buenas cifras (...) pero esperamos mucho más o quizá hablen de una baja en la segunda mitad del año”, dijo Paul Nolte, gestor de carteras de Kingsview Investment Management en Chicago.

A este tono cauto se suman las perspectivas de los valores chinos que cotizan en Estados Unidos, añadió Nolte. Las acciones, entre las que se encuentra Baidu, ampliaron las pérdidas porque persisten los temores a más regulaciones.

La cautela también ha sido alta al comenzar la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed), con los inversionistas buscando señales sobre cuándo pretende comenzar a frenar su enorme programa de estímulo.