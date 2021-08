Wall Street cierra mixto por temores de desaceleración económica

En Wall Street, el índice S&P 500 cerró levemente a la baja el lunes, tras borrar alzas iniciales, ya que las preocupaciones sobre la variante Delta de Covid-19 y una desaceleración de la economía estadounidense eclipsaron el optimismo en torno a un mayor estímulo fiscal y una sólida temporada de ganancias en el segundo trimestre.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 97.31 puntos, o un 0.28%, a 34,838.16 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 8.10 puntos, o un 0.18%, a 4,387.16 unidades, y el Nasdaq Composite sumó 8.39 puntos, o un 0.06%, a 14,681.07 unidades.

La primera parte de la sesión se vio influenciada por un mejor panorama asociado a la publicación de reportes trimestrales, PMI`s y expectativas de que la Reserva Federal mantendrá una postura ampliamente flexible.

El rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años se deslizó a los mil 17 puntos, su menor nivel desde principios de febrero.

Datos del día mostraron que, aunque la manufactura de Estados Unidos creció en julio, su ritmo se desaceleró por segundo mes consecutivo, ya que el gasto regresó hacia los servicios desde los bienes y persistió la escasez de materias primas.

Los datos más débiles de lo esperado también presionaron a los retornos de los bonos del Tesoro a su nivel más bajo desde el 20 de julio y alejaron al referencial Dow Jones de un récord intradiario visto en las primeras operaciones.

Square Inc, la firma de pagos del cofundador de Twitter Inc, Jack Dorsey, escaló después de que dijera que compraría a Afterpay Ltd por 29,000 millones de dólares con la modalidad de comprar ahora y pagar después.

Debido a que los datos de actividad manufacturera resultaron más débiles que lo esperado, la atención del mercado ahora está en las cifras del sector servicios del miércoles y en el informe de empleos mensual del Departamento de Trabajo el viernes.

En tanto, el gobernador de la Reserva Federal Fed, Christopher Waller, dijo el lunes que el banco central de Estados Unidos podría empezar a reducir su apoyo a la economía en octubre si los dos próximos informes mensuales muestran un aumento del empleo de entre 800,000 y un millón, como él espera.

No hay “ninguna razón” para ir despacio en la reducción del programa de compra de bonos de la Fed, dijo Waller en una entrevista en la CNBC, añadiendo que terminar antes daría a la Fed la capacidad de empezar a subir las tasas de interés el próximo año si es necesario.

Tras reportes trimestrales mixtos de los gigantes de la tecnología la semana pasada, esta semana los ojos están en los resultados de firmas como Eli Lilly, CVS Health y General Motors.