Wall Street con preocupaciones por variante Delta

Dos de los principales índices de Wall Street caían el martes, ya que las preocupaciones por la propagación de la variante Delta del COVID-19 restaban brillo a una positiva temporada de resultados corporativos y un repunte en la actividad global de fusiones y adquisiciones.

El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 43.87 puntos, o un 0.13%, a 34,882.75 unidades

El índice S&P 500 cedía 11.15 puntos, o un 0.26%, a 4,375.57 unidades

El Nasdaq Composite restaba 85,74 puntos, o un 0.59%, a 14,595.56 unidades.

Solo cuatro de los 11 índices principales del S&P mejoraban en las primeras operaciones y las ganancias eran lideradas por el sector inmobiliario y los servicios públicos, considerados en general como apuestas seguras en un tiempo de alta incertidumbre económica.

Resultados trimestrales empresas de Estados Unidos

Una serie de firmas estadounidenses, como el fabricante de materiales industriales Dupont y Discovery Inc, reportaron resultados trimestrales mejores de lo esperado, pero sus acciones caían, ya que los inversores tomaban beneficios en medio de unas elevadas valoraciones accionariales.

"…Las acciones han tomado en cuenta un aumento sustancialen las ganancias, que se debe sobre todo a una fácil comparación frente al año pasado…", dijo Rick Meckler, de Cherry Lane Investments en New Vernon, Nueva Jersey.

TE PODRÍA INTERESAR:

Confianza del consumidor se estancó en julio: INEGI

”...Lo que complica a los inversores es la vuelta de las infecciones por COVID-19, que podrían afectar a la economía, y la posibilidad de mayores tasas impositivas…".

Rebote económico ha comenzado a ralentizarse

El alza de casos de la variante Delta y señales de que el rebote económico local ha comenzado a ralentizarse alejaron a los principales índices estadounidenses de sus máximos de récord, mientras que un profundo escrutinio regulador en China está agitando al sector tecnológico mundial.





La china Tencent Holdings Ltd llegó a desplomarse un 10% en Asia después de que un medio estatal calificó los juegos en internet como “opio espiritual”.

Las acciones de firmas de videojuegos que cotizan en Estados Unidos, como Activision Blizzard Inc, Electronic Arts Inc, Zinga Inc y Take-Two Interactive Software Inc, bajaban entre un 2.8% y un 9%.

En movimientos relacionados con fusiones y adquisiciones, Translate Bio trepaba un 29.1% después de que la francesa Sanofi acordó comprar la firma biotecnológica estadounidense en un acuerdo por 3,200 millones de dólares.