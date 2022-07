Wall Street opera dispar debido a que inversores temen una recesión

Los principales índices de Wall Street operan dispares este marte, ya que a los inversores les preocupaba la posibilidad de que se produzca una recesión debido a las agresivas subidas de las tasas de interés en todo el mundo para frenar la inflación.

-¿Cómo operan los principales índices de Wall Street?



El Promedio Industrial Dow Jones subió 9.94 puntos, o 0.03%, a 31,183.78 unidades.

El S&P 500 bajó 15.08 puntos, o 0.39%, a 3,839.35 unidades.

El Nasdaq Composite bajó 76.82 puntos, o 0.68%, a 11,295.78 unidades.

La atención se centra ahora en los datos de inflación del miércoles, que se espera que muestren que los precios al consumidor de Estados Unidos (EU) aumentaron un 8.8% en junio con respecto al año anterior, marcando un nuevo máximo de cuatro décadas y añadiendo más presión a la Reserva Federal para que actúe ante el aumento de los precios.

Los analistas también están moderando sus estimaciones de utilidades, ya que la temporada de resultados comienza en serio esta semana, con los reportes de JPMorgan Chase & Co JPM.N, Citigroup Inc C.N y Wells Fargo & Co WFC.N, entre otros.

“Si las estimaciones de ganancias para el segundo semestre no bajan y, de hecho, suben un poco, eso va a disipar parte de la preocupación de que estamos pisando el freno y la economía está entrando en recesión”, expresaron analistas.

Por su parte, el informe sobre el empleo de la semana pasada, que fue mejor de lo esperado, reforzó las expectativas de una segunda subida consecutiva de las tasas de interés en 75 puntos básicos a finales de este mes.

Los inversores estarán atentos a los discursos de los funcionarios de la Fed de esta semana para ver si hay algún cambio en la postura de línea dura del banco central sobre la inflación.

Con información de Reuters.