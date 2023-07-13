La orden vino desde dos flancos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) , primero. Y después el Instituto Nacional Electoral (INE). Ambos han ordenado al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se abstenga de inmiscuirse en temas político-electorales desde las mañaneras.

Tanto el Tribunal como el Instituto sostuvieron por separado que el mandatario puede violar el principio de equidad y de neutralidad en la contienda electoral tras sus constantes críticas a la oposición.

La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó, las medidas cautelares dictadas por el INE con anterioridad y reiteró su llamado para que se mantenga al margen como es obligación de los servidores públicos, aun cuando no haya iniciado el proceso electoral

"Andrés Manuel López Obrador debe abstenerse de realizar pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales", sentenció el Tribunal, con el voyo unánime de sus magistrados.

La controversia se originó a partir de la denuncia que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó en contra de AMLO por las manifestaciones expuestas en la conferencia matutina del 26 de junio pasado.

Por la tarde noche, la Comisión de Quejas del INE, resolvió dos solicitudes de medidas cautelares interpuestas por Xóchitl Gálvez y el PRD, quienes acusaron al jefe del Ejecutivo uso indebido de recursos públicos y de la violación de los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad. La Comisión concedió la medida y pidió al presidente que no se inmiscuya en temas electorales. Los consejeros puntualizaron que no es la primera vez que se solicita a AMLO abstenerse de pronunciamientos que afecten o beneficien a alguna fuerza política.