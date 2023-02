Xóchitl sale del hospital tras golpiza de su expareja en Jalisco

Xóchitl fue dada de alta del Hospital General Regional número 180 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Ahí permaneció poco más de una semana internada debatiéndose entre la vida y la muerte.

Fue a inicios de febrero cuando Xóchitl fue agredida por su pareja sentimental, quien le generó 12 heridas corporales con un arma punzocortante y una pistola.

Las ganas de poder estar con sus hijos, seguirlos protegiendo y guiándolos por el buen camino, le dieron la fuerza suficiente para salir de ese momento tan amargo y difícil: la violencia intrafamiliar y de género.

Hoy, resguardada en un domicilio de familiares, Xóchitl se sigue recuperando aunque les preocupa su estado emocional, ya que presenta signos de una depresión.

Alistan atención sicológica para la hija de Xóchitl

“Yo siento que está como en depresión. Al estar ella así pues no hay recuperación. Hay veces que no quiere ver a nadie, que no quiere que esté nadie; por lo que pasó sí quedó como traumada. Si sigue así voy a tener que pedir que venga a ayudarnos un sicólogo para que salga adelante y no se nos venga para atrás"; dijo vía telefónica para Fuerza Informativa Azteca, Mayra, la hija de Xóchitl.

Xóchitl todavía presenta fuertes dolores en las heridas de la espalda y en el estómago, pues es donde recibió un impacto de arma de fuego y por ello los médicos tuvieron que realizarle un procedimiento quirúrgico para reconstruirle los intestinos.

La hija menor de Xóchitl, que presenta una deficiencia intelectual, está a la espera de recibir atención sicológica debido al daño que puede presentar en corto, mediano o largo plazo, debido a que presenció la brutal golpiza que le propiciaron a su madre.

Asimismo, familiares de la víctima esperan que termine pronto la pesadilla y ella vuelva a su vida normal sin ninguna violencia o temor por su agresor Ismael “N” de 53 años. Agradecen el apoyo recibido y esperan que se siga haciendo justicia para Xóchitl, un caso que dicen, es un milagro de vida.

“Que no vaya a salir mi papá libre, es lo único que pedimos, que no salga libre de donde está y que se haga justicia. No queremos que él salga"; puntualizó Mayra.

¿Qué le pasó a Xóchitl, la mujer de 51 años?

Xóchitl fue agredida por su expareja sentimental en la colonia Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Sus vecinos han relatado los momentos de terror al escuchar los disparos y luego ver a la víctima tirada en el piso siendo acuchillada por quien dicen es su pareja.

Xóchitl tenía poco más de un mes viviendo en esa casa junto con su hija, quien fue testigo de la agresión.

En un inicio, el responsable del ataque escapó pero fue interceptado por “Tito”, un hombre de 50 años trabajador de una tienda de abarrotes; en su intento para que el agresor no huyera, fue herido en el abdomen.

Más tarde, la policía de Tlajomulco de Zúñiga detuvo al agresor, quien ahora enfrenta a la autoridad por el delito de tentativa de feminicidio. Al momento de su arresto, le decomisaron un arma de fuego con cartuchos.