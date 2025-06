Rayo cae en medio de concurrida playa en Florida; hay 3 heridos

Lo que parecía una tranquila tarde en una playa en Florida, Estados Unidos, se convirtió en un escenario de terror, luego de que un rayo impactara cerca de la playa y dejara a al menos tres personas lesionadas.

El suceso ocurrió alrededor de las 12:30 horas del viernes 20 de junio de 2025 en la playa New Smyrna en el condado de Volusia. Un hombre de 29 años de edad, originario de Colorado, estaba con al agua del mar en los tobillos, cuando el rayo cayó y lo electrocutó.

Así es como testigos vieron el choque del rayo en Florida

Testigos narraron que, pese a estar bajo un cielo despejado, escucharon y vieron un destello eléctrico intenso. “Vi el rayo caer en la playa, fue la descarga eléctrica más intensa que puedas imaginar, realmente aterrador”, relató uno de los bañistas presentes a la cadena CNN. Inmediatamente, los turistas escucharon gritos solicitando ayuda, mientras otros presentes intentaban auxiliar al hombre.

Un surfista que presenció el hecho relató: “Vi que ese chico estaba en el agua. Alguien intentó sacarlo y luego pidieron ayuda. Pronto llegaron el salvavidas, paramédicos y todos los servicios de emergencia”. Las cámaras captaron el arribo de los primeros equipos de emergencia, quienes realizaron maniobras de reanimación de inmediato. Una enfermera que se encontraba cerca fue la primera en aplicar reanimación cardio pulmonar (RCP), mientras el salvavidas, situado a más de 90 metros, se dirigía rápidamente al lugar.

No obstante, el impresionante hecho no terminó ahí. Otros dos hombres, que se jugaban golf en el Venetian Bay Golf Course, también recibieron una descarga indirecta por la caída de rayos ese mismo viernes, aunque no requirieron ser hospitalizados.

¿Qué significan los rayos azules en el cielo?

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico. El fenómeno sorprendió a todos en la playa, pues el cielo estaba despejado y la tormenta se encontraba a varios kilómetros de distancia.

Las autoridades explicaron que se trató de un caso de “Blue Sky Lightning” o “rayo de cielo azul”, fenómeno donde un rayo cae incluso hasta 32 kilómetros fuera del área visible de tormenta, señala el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Alerta por rayos de “cielo azul”: ¿cómo protegerse en la playa?

Los especialistas recomiendan estar atentos a las alertas meteorológicas y recordar que los rayos pueden impactar incluso en días aparentemente soleados y a gran distancia de una tormenta. “El rayo fue la descarga eléctrica más fuerte que he presenciado”, relató un testigo.

Autoridades locales insisten en seguir las recomendaciones para preservar la seguridad en espacios abiertos, especialmente durante el verano, cuando más personas disfrutan las playas y campos de golf en Florida.