Oposición exige licencia de Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa

Yeraldine Bonilla Valverde llegó al cargo de gobernadora interina de Sinaloa, después de que Rubén Rocha Moya pidiera licencia tras las acusaciones de narcotráfico por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ahora, la oposición en el estado pide que la mandataria también se aleje del cargo, debido a su embarazo.

¿Por qué la oposición exige la salida de Yeraldine Bonilla?

Partidos como el Revolucionario Institucional (PRI) exigieron que Bonilla Valverde pida licencia al cargo para atender su gestación. Además, destacan que en estos meses al frente de Sinaloa, no ha emprendido apoyo para sectores como agricultores, pescadores ni micro o medianos empresarios. Resaltaron que su ausencia agudizará la crisis en el estado, ya que no han visto cambios sustanciales con respecto a su antecesor.

La postura del PRI frente a la gestión de Bonilla Valverde

César Emiliano Gerardo, presidente del PRI en Sinaloa, destacó que el estado requiere que “se tome el toro por los cuernos” y la gobernadora interina atienda las exigencias de los empresarios y de la sociedad civil quienes “exigen respuestas, exigen verdaderas estrategias de seguridad que vengan a dar paz y tranquilidad a Sinaloa”, afirmó.

Yeraldine Bonilla descarta pedir licencia por maternidad

La preocupación surge debido a que Yeraldine Bonilla comentó que tiene ocho meses de embarazo, pero descartó solicitar licencia al cargo y mencionó que trabajará desde su casa y posteriormente, se reintegrará al frente de la gubernatura con su bebé en brazos.

“Yo ya decidí no tomar licencia, voy a trabajar desde casa atendiendo desde mi teléfono, tengo un gran equipo de secretarios que se han desenvuelto y ustedes los conocen muy bien; en todas las áreas vamos a seguir trabajando en el territorio como siempre lo hemos hecho”, aseveró Bonilla Valverde en un evento en Mazatlán el 18 de junio de 2026.

