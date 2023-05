¿Team Marcela o Betty? Joven colombiana se titula con tesis de “Yo soy Betty, la fea”

En Twitter se viralizó la historia de la joven colombiana Angélica María Padilla Pardo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, quien se tituló con la tesis de la novela“Yo soy Betty, la fea”; lo que despertó miles de reacciones entre los internautas al no creer que fuera cierta la forma en que obtuvo el grado de estudios.

“Yo soy Betty, la fea” es una de las novelas más reconocidas en la pantalla chica, por esa razón el pasado 9 de enero comenzó a transmitirse a través de Azteca Unopara que los seguidores pudieran revivir los mejores momentos que protagonizaron Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, con las participaciones antagónicas de Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa y Julián Arango.

De acuerdo a la información brindada por la tesis de la joven colombiana, se presentó en octubre de 2022 para obtener la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua castellana; en su informe se puede leer que estaba indecisa entre ser team Marcela o Betty.

“Hace mucho tiempo se ha debatido si Betty es villana o víctima por lo que me dediqué a hacer una disertación académica acerca del tema. Gracias a la telenovela y a ustedes me pusieron a reflexionar y me pude graduar”.

¿De qué trata la tesis dedicada a “Yo soy Betty, la fea”?

La joven colombiana realizó un análisis a profundidad del personaje principal de “Yo soy Betty, la fea”, por lo que llamó su tesis “Beatriz Pinzón Solano: ‘La Antiheroína’"; el objetivo central de la investigación es dar a conocer si Betty es la villana o la víctima de la multi reconocida telenovela.

Para resolver la hipótesis del tema, Angélica María Padilla, revisó cada cada episodio de “Yo soy Betty, la fea”, mismos que contienen más de 300 desde su estreno en 1999; como conclusión, la joven colombiana indicó que la protagonista representa a las mujeres con autoestima baja, y resaltó que en ella influyó el ambiente machista en el que se desenvolvió, pues tanto su papá como su mamá tenían creencias que no le permitieron desarrollarse en el aspecto sentimental.

Tesis de “Yo soy Betty, la fea” generó opiniones en redes sociales

Hasta el momento, la publicación compartida por el usuario @A_Son_De_Que está por llegar a los 5 mil likes; sin embargo, se encuentra en el medio millón de visualizaciones y los comentarios siguen haciéndose presentes, algunos argumentan que la novela “Yo soy Betty, la fea” es un una analogía de la realidad, pues la sociedad se basa en el físico sobre los sentimientos.

Betty es un cúmulo de circunstancias que abren paso a pensar en la cultura de lo físico, lo mental y lo sentimental en los grupos subalternos de una sociedad que necesita sentirse parte de la misma, reflejada en sus etapas. Usuarios

Otros abrieron debate respecto a quién es la villana de la telenovela, y defendieron que son team Marcela, al argumentar que Betty ser aprovechó de los problemas que tenía para ganarse el corazón del galán Don Armando.

