Otoniel Martínez, el periodista chiapaneco que suma su talento a Hechos AM

Oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Otoniel Martínez, se ha convertido en uno de los periodistas más queridos por los televidentes desde que se unió a la familia de Fuerza Informativa Azteca (FIA) el 12 de diciembre del 2012, una fecha especial, pues significó el comienzo de grandes historias que contar a lo largo de sus años de vida.

Otoniel Martínez se ha enfocado en temas sociales, tal es el caso del fenómeno migratorio que se vive en la frontera sur de México, en donde considera vivió un antes y un después en su vida personal y profesional cuando aterrizó en Nicaragua para realizar una de las mejores investigaciones periodísticas de los últimos años.

¿Quién es Otoniel Martínez, el conductor y periodista de Hechos AM?

Fan de los stickers y lo memes, así se describe el conductor ganador de la Segunda Mención Honorífica en la categoría de Mejor Investigación con “Duele respirar” en los Premios Iris América 2023; en sus inicios pasó por TV Azteca Chiapas, y desde ese momento comenzó a destacar por su profesionalismo y amor periodístico, su trayectoria lo ha llevado a generar memorias que lo han dejado marcado, tal es el caso de “Ahora Más en tu Barrio”, un noticiero del canal “a más”.

“Se transmitía todos los días, a las 2 de la tarde, en vivo, desde el lugar de la noticia, una locación diferente cada día. Fue un reto dominar la gran ciudad para hacer periodismo ciudadano en las calles”, dijo Otoniel.

El periodista mexicano, se ha desenvuelto en distintos rubros de los medios de comunicación, ya que ha participado como locutor en distintos programas radiofónicos; también llegó a uno de los programas de concursos más vistos y escuchados en su natal Chiapas. Recientemente, obtuvo el premio a Mejor Investigación tras retratar con “Duele respirar”, mismo que busca apoyar la libertad de expresión y denunciar las prácticas que realizan regímenes como el que atraviesa Nicaragua con Daniel Ortega.

De la pantalla a su día a día: ¿Quién es Otoniel Martínez?

La cara de Hechos AM, Otoniel Martínez, no sólo es un gran periodista, también una persona carismática y amable, por esa razón el equipo de FIA logró adentrarse en los gustos del chiapaneco, quien no logró decidirse por un meme favorito; estos son sus datos:



Nacionalidad: Mexicano.

Lugar de nacimiento: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Estudios: Periodista y maestro en educación.

Estatura: 1.72.

Edad: 33 años.

Vida personal: Casado, sin hijos.

Al ser cuestionado por su meme, sticker o TikTok favorito, Otoniel no se pudo decidir al argumentar que “está difícil seleccionar”, pues es muy fan de enviarlos.

“Soy fan de los memes, los stickers y el TikTok. Está difícil seleccionar mis favoritos. Si vieran mi WhatsApp, se darían cuenta la cantidad de stickers y memes que envío en todas mis conversaciones. Sea con quién sea el chat, siempre habrá un meme.”

Anécdotas de Otoniel Martínez en TV Azteca

En una entrevista realizada por el equipo de Fuerza Informativa Azteca, el periodista Otoniel Martínez, recordó que los días posteriores a su ingreso a TV Azteca fueron complicados pues al ser “el nuevo” tardaba más tiempo en hacer las cosas, por lo que recordó el día de su novatada.

“Llegó el 24 de diciembre y como era ‘el nuevo’ me aplicaron la novatada con una guardia. Ahí estaba el 24 de diciembre, Nochebuena, trabajando a las 10 de la noche, porque como era el nuevo todo lo hacía muy lento, tenía muchas dudas y en el canal no había nadie más que yo”.