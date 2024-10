Buscan a 8 pescadores desaparecidos en altamar tras huracán “Milton” en Yucatán

El paso del huracán “Milton” también causó estragos por territorio mexicano. Autoridades buscan por mar y aire a un grupo de pescadores desaparecidos en Yucatán.

La duda se apodera de estas familias del puerto de Yucalpetén en Yucatán. Están a la espera de noticias para dar con el paradero de ocho pescadores que se encuentran perdidos en altamar. Aseguran que salieron a finales de septiembre. Luego de varios días navegando, en su camino se toparon con el huracán “Milton”.

“Según nos comentaron que no sabían del huracán nada más sabían de un mal tiempo, de un norte. Pues la verdad nosotros nos sentimos con los nervios más que nada nos sentimos mal, triste porque no sabemos las condiciones de cómo ellos estén. Queremos que nos ayuden a buscarlos y a traerlos otra vez con bien a casa”, dijo Dayna Reyes, familiar de pescador perdido.

Son dos embarcaciones perdidas

De acuerdo con la capitanía de puerto, en total son 2 embarcaciones pesqueras con 8 tripulantes, 4 en cada una. Son originarios de Campeche, pero llevan varios años radicando en el puerto yucateco.

“Salieron, fueron las numeraciones que llevaban es que iban a 130 millas y ya lo último que sabemos de ellos, es que un barco los vio hace 6 días desde ahorita. Tenemos la esperanza de que estén ellos ahí en la Isla Pérez, porque sacaron cuenta ellos y todos los pescadores y Las Coloradas y Río Lagartos están lejos, si están bien, están en Isla Pérez”, explicó José Cáceres, quien también es pescador.

El tiempo, el miedo y la duda aumenta en las familias que esperan estén bien. “Ya tienen 13 días con hoy afuera y desde esa vez no sabemos nada, ellos ya no tienen mercancía, ya no tiene nada allá, porque ya se les acabó la mercancía, ahorita no sé como se la estén pasando, cómo están, no se sabe”, señaló Georgina Castellanos, familiar de pescador.

Ubican una embarcación en Yucatán

Este jueves, la Marina Armada de México encabezó el operativo de búsqueda. Después del mediodía, una parte de la embarcación “Peyucsa 12" fue vista desde el aire.

Encima de ella, estaba un hombre. De inmediato se dio aviso. Las embarcaciones se dirigieron a las coordenadas indicadas. Luchaban contra el tiempo y la distancia.

El “Peyucsa 12" se encontraba a 116 millas náuticas al noroeste de Puerto Progreso. Es decir, a más de 200 kilómetros de la costa. Cuando las naves llegaron al punto, ahí seguía la embarcación volcada. El náufrago ya no estaba. La búsqueda continúa.