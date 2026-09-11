VIDEO: Se forma nuevo socavón y movilización por presunta privación de la libertad; así la ZMG HOY

La madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) estuvo marcada por un accidente automovilístico, la atención a un hombre baleado y la formación de otro socavón: te decimos en qué zonas ocurrieron estos hechos hoy 11 de septiembre de 2026.

Conductor resulta con fuerte golpe en el rostro tras chocar en Guadalajara

Un conductor chocó contra unos bolardos ubicados en la calle Leona Vicario y Javier Mina, en la zona de San Juan de Dios, en el municipio de Guadalajara.

Paramédicos se movilizaron a la zona para atender a un hombre, de aproximadamente 50 años, que resultó con un fuerte golpe en el rostro; también llegaron elementos policiacos para resguardar la zona.

Autoridades investigan presunta privación de la libertad en Guadalajara

Policías de Guadalajara se movilizaron hasta el cruce de las calles Refugio Rubio y Francisco Huizar, en la colonia Insurgentes, luego de recibir el reporte de un hombre herido de bala.

Sin embargo, al llegar al sitio no localizaron a nadie, pero encontraron manchas de sangre; aseguraron el inmueble para iniciar las indagatorias por una presunta privación de la libertad.

Luego de esta emergencia, no se reportó la llegada de ninguna persona lesionada a puestos de socorro cercanos al inmueble donde ocurrieron los hechos.

Se forma otro socavón en calles de Zapopan

Entre las avenidas La Calma y Navío, del municipio de Zapopan, se formó un nuevo socavón que afecta los carriles centrales, poniendo en riesgo a los automovilistas y peatones.

Bomberos que se movilizaron a la zona confirmaron que el socavón tiene una profundidad de cuatro a cinco metros, y será durante el transcurso de este 11 de septiembre que inicien los trabajos de reparación.

Las autoridades viales habilitaron un carril para que circulen los vehículos y evitar que alguno caiga en la oquedad, que se habría formado por las recientes lluvias en Zapopan.