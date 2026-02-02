Matan a joven en parque y familia sobrevive a brutal volcadura en Tonalá, ZMG de noche

La violencia se hizo presente en el municipio de Guadalajara tras el reporte de una agresión directa con arma de fuego en la colonia Santa Cecilia. El ataque ocurrió en el cruce de Paseo de la Selva Norte y la avenida Plutarco Elías Calles, en el Parque Juan Soriano, conocido coloquialmente como el "Parque de los Bochos".

Un hombre de entre 25 y 30 años fue interceptado por dos sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones, logrando herirlo en el tórax y la cadera antes de huir. La víctima fue trasladada por una ambulancia particular a un puesto de socorros, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció minutos después. En el lugar, oficiales resguardaron cuatro casquillos calibre 9 milímetros y una ojiva. Personal de la Fiscalía del Estado ya integra la carpeta de investigación para dar con los responsables.

🔴 #IMPORTANTE | Un hombre falleció tras ser atacado a balazos en "El Parque de los Bochos". Recibió al menos 4 impactos de proyectil en una agresión directa. 🚑🚨



✍️ Con información de: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/sw494r9q8l — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 2, 2026

Milagro en Tonalá: Familia sobrevive a aparatosa volcadura

Momentos de angustia vivió una familia compuesta por padre, madre y dos menores de edad, luego de que su vehículo terminara volcado sobre el Nuevo Periférico Oriente, a la altura de la calle Zaragoza, en la colonia Coyula. El automóvil quedó completamente "de cabeza"; sin embargo, por increíble que parezca, la mayoría de los ocupantes resultaron ilesos.

La madre fue la única que requirió atención médica menor (tres suturas en la cabeza) tras golpearse con el toldo. Lo más sorprendente fue que, tras descartarse lesiones de gravedad, elementos de la Policía de Tonalá ayudaron a los familiares a regresar el auto a sus cuatro ruedas, cambiaron una llanta y el vehículo pudo ser retirado por sus propios medios.

En otro hecho vial en el mismo municipio, un vehículo negro terminó con las llantas hacia el cielo sobre la carretera libre a Zapotlanejo, cerca de Arroyo de Enmedio. El conductor perdió el control y se estrelló contra el muro de protección. En el sitio se encontraron recipientes de bebidas embriagantes, por lo que se presume la combinación de alcohol y volante. El automovilista resultó ileso.

Incendios movilizan a cuerpos de rescate en Zapopan y Tlaquepaque

En el municipio de Zapopan, vecinos de la zona del Bajío escucharon explosiones y sintieron un calor abrumador en el cruce de Periférico Poniente y Ramón Corona. Las llamas, que alcanzaron los tres metros de altura, fueron combatidas inicialmente por los propios residentes con cubetas de agua antes del arribo de Protección Civil. El fuego se originó por la quema de basura que se propagó a un predio con madera; afortunadamente no hubo heridos.

🔴 #IMPORTANTE | Un incendio consumió una casa con techo de lámina en la colonia Las Flores. Por fortuna, el residente no se encontraba en el lugar durante el siniestro. 🏠🔥



✍️ Con información de: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/ww0PYRuiod — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 2, 2026

Simultáneamente, en Tlaquepaque, una casa de dos niveles con techo de lámina fue consumida por el fuego en la colonia Las Flores. El siniestro ocurrió en la calle Las Vías y Flor de Durazno. La vivienda quedó reducida a cenizas en una superficie de 5x10 metros, perdiéndose la cocina, sala y un dormitorio. El morador se salvó de milagro, ya que, al trabajar de noche, no se encontraba en el inmueble al momento del incendio.